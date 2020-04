Az ’50-es évek végére Csehszlovákiában hiány mutatkozott a könnyű teherbírású, akár terepen is használható teherautókból. A csehszlovák Földművelődési Minisztérium ezért azzal a kéréssel fordult a Škoda-gyárhoz, hogy készítsen egy olyan járművet, ami nemcsak a mezőgazdasági, hanem akár katonai felhasználásra is alkalmas lenne.

Škoda autók alkatrészeivel

Ennek jegyében született meg a 998 Agromobil kifejlesztésének ötlete, aminek 1961 januárjában láttak neki a Škoda tervezői. A modell elkészítéséhez összehangolt munkára volt szükség a nagy csehszlovák gyárak között. Az akkoriban Automobilové závody národní podnik (Állami Gépkocsigyártó Vállalat, AZNP) néven működő Škoda, valamint a kézi lőfegyverek és kerékpárok gyártásával foglalkozó Česká zbrojovka Strakonice közösen dolgozott az első prototípusokon, már csak azért is, mert a Škoda akkoriban teljes kapacitással működött, ezért úgy számoltak, hogy az új modellt Strakonicében fogják gyártani. Az első három prototípus ugyanakkor még Mladá Boleslavban készült el, más gyártásban lévő Škoda autók alkatrészének felhasználásával.

Az Agromobil 3,47 hosszú és 1,70 méter széles, kompakt jármű volt, amely platós, önhordó karosszériával rendelkezett. Mind a felépítményt, mind pedig a kétszemélyes vezetőfülkét ponyva védte az időjárás viszontagságai elől. Az 1,98 méter hosszú és 1,59 méter széles rakfelület rakodópereme csupán 70 centiméterrel húzódott a talaj felett, ami könnyű rakodhatóságot tett lehetővé. Raktere 1,24 méter magas volt, térfogata pedig elérte a 3,9 köbmétert. Igény esetén a platón akár két hosszirányban elhelyezett ülőpadot is be lehetett szerelni, így ezen a részen akár nyolc fő is utazhatott. A vezetővel és utasával együtt tehát akár 10 személy szállítására is alkalmas volt az 998 Agromobil.