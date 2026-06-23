A Daimler Truck, valamint a Keyou hivatalosan is bejelentette, hogy együttműködnek a hidrogénhajtású teherautók terén. A teherautó-gyártó a Mercedes-Benz Actros L 1848 nyerges vontató főegységeit (fülke, alváz) fogja szállítani a müncheni központú cégnek. A szállítmánynak része a 12,8 literes Mannheimban készülő dízelmotorplatform is. A Keyou pedig ezen főegységek felhasználása alapján készíti el saját, Hice.40 névre hallgató belső égésű motorral szerelt hidrogénhajtású nyerges vontatóját.

A szóban forgó jármű 650 kilométert tehet majd meg egyetlen feltöltéssel, vagyis ideális alternatívát jelenthet a dízelüzemű teherautók számára Németországban, valamint azokban az európai országokban, ahol már rendelkezésre áll valamilyen sűrűségű hidrogéntöltő-hálózat. A jármű hajtásrendszere 350 kW, vagyis 476 lóerős teljesítménnyel büszkélkedhet. A Keyou szerint ennek köszönhetően súlyosabb rakományok mozgatására is alkalmas lesz. A vontató egyébként 40 tonnára van hitelesítve.

A hidrogénmotoros vontatókat a Keyou fogja értékesíteni a jövendőbeli üzemeltetőknek. Fontos azonban hozzátenni, hogy a cég magának a hidrogéntöltő állomásoknak az értékesítését is vállalja.

A Daimler Truck támogatja olyan hidrogéntöltő állomások fejlesztését, amelyek képesek mind gáz-, mind folyékony hidrogén kiszolgálására, így egyetlen töltőállomáson minden elterjedt hidrogénforma elérhető lehet – hasonlóan a mai benzin- és dízelkutakhoz. Ez az integrált megközelítés elősegíti az egységes infrastruktúra kialakítását, és a nagyobb kihasználtság révén csökkenti a költségeket.

Az új Keyou Hice.40 típusú hidrogénmotoros vontató piaci bevezetése 2027 folyamán történhet meg.