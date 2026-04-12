2027-ben dobja piacra a Keyou azt a vontatót, amely a Mercedes-Benz Actros L (4×2) vonatón alapul. A HICE.40 viszont nem hagyományos dízelmotorral, hanem hidrogén hajtású erőforrással készül – szúrta ki a Bigtruck.nl

A Keyou neve még aligha cseng ismerősen idehaza. A vállalatot 11 évvel ezelőtt alapította néhány volt BMW-s mérnök, akik már akkor a hidrogénben látták az áruszállítás jövőjét. Két évvel később bemutatták az első hidrogénüzemű teherautójukat, amelyben egy belső égésű motor volt. A müncheni vállalat azóta többek között Mercedes-Benz és a Volvo teherautók átalakításával foglalkozik.

Az első Keyou márkanév alatt futó vontató a HyMobility rendezvényen mutatkozott be Utrechtben. Az egy 18 tonnás platós teherautó volt, amely a Mercedes-Benz Actros alapjaira épült. Jövőre pedig megérkezhet a már említett HICE.40, amelyet 12,8 literes, 476 lóerős hidrogénmotor hajt. Ez az egység a hidrogéntartályokból kapja a működéshez szükséges “üzemanyagot”. A 350 barra sűrített hidrogénből a vontató összesen 64 kilogrammot tud magával cipelni. Mire elég ez? A gyártó szerint egy feltöltéssel 650 kilométert tud megtenni.

Az újdonság 9600 kg-os önsúllyal rendelkezik és maximum 40 tonnás szerelvényössztömegre hitelesíthető. A gyártó szerint akár ADR tanúsítvánnyal is ellátható, vagyis akár veszélyes árukat szállító félpótkocsik is vontathatók majd ezzel a modellel.

Belső égésű hidrogén motorral ellátott vontatókat korábban már a DAF és az MAN háza táján is volt lehetőségünk megtekinteni. Általánosságban elmondható, hogy bár izgalmas technikai megoldás, mégis akadályozza az ilyen teherautók elterjedését a hiányos töltőhálózat. Azok a kutak, ahol főleg gáz halmazállapotban lehet hidrogént tankolni, leginkább Németországban és Franciaországban találhatók. Így több mint valószínű, hogy a HICE.40 inkább német belpiacos termék lesz.

Fontos megjegyezni, hogy bár a belső égésű motorral szerelt hidrogénhajtású vontatók nem bocsátanak ki szén-dioxidot, de a nitrogén-oxid emisszió miatt szükség van az ilyen teherautóknál SCR-katalizátor alkalmazására.

A HICE.40 várható piaci ára 250 ezer euró, vagyis átszámítva 94,1 millió forint lesz.