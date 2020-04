Moldova fővárosában, Kisinyovban nemrég olyan kép készült, ami hirtelen visszarepíti az embert pár évtizeddel ezelőttre. A Ryanair olyan képet posztolt, amin az látható, ahogyan egy platós ZiL-130-as csordultig megrakva áll egy repülőgép mellett.

Nem véletlenül, hiszen az egyébként rendkívül jó állapotnak örvendő teherautóval szállították az egészségügyi felszereléseket és szájmaszkokat tartalmazó dobozokat a repülőgéphez, amely aztán visszarepült Lengyelországba. A szállítmányt a Mazóviai vajdaságban, a koronavírus járványban dolgozó orvosok és ápolók támogatása érdekében küldték.

A ZiL-130-as teherautót 1962-1994 között gyártották a Lihacsov Autógyárban, de 1992-től az Uráli Autómotorgyárban (UAMZ) is készültek ilyen modellek AMUR–53131 jelöléssel. A Zil-130-asból 1994-ig közel 3 és fél millió darabot gyártottak, rendkívül népszerű volt a néhai KGST-országokban, így Magyarországon is. Mára kultikus darabbá vált, katonai változatára a ZiL-131-esre még manapság is van kereslet idehaza, hiszen ott is elmennek, ahol már a traktorok sem.