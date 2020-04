A nemzetközi és a hazai különjárati szolgáltatások leállása miatt már most is vannak olyan buszsofőrök, akik munka nélkül maradtak. Számukra a menetrendszerű közösségi közlekedésben történő elhelyezkedés megoldást jelenhet, igaz, az ezzel kapcsolatos lehetőségek erősen limitáltak.

A BKV arról tájékoztatta a Vezesst, hogy jelen pillanatban valamennyi buszgarázsánál szünetel a busz- és trolibuszsofőrök felvétele. A közlekedési vállalat a koronavírus-járvány miatt kialakult helyzettel indokolta a döntést de annak elmúltával várhatóan újra folytatódni fog a munkaerő-felvétel. A cég az erre a célra létrehozott karrier oldalon fog részletes tájékoztatást adni az érdeklődőknek.

A BKK alvállalkozója, a VT-Arriva ugyanakkor továbbra is keres buszsofőröket. A vállalat nemrég facebookos hirdetési kampányt is indított ezzel a céllal. A cég tájékoztatása szerint az elmúlt napokban több mint 50 új belépő kollégával nőtt a létszám, és a tervek szerint a munkaerő-felvételt a közeljövőben is folytatni fogják.

“Továbbra is számítunk régi és új kollégák munkavégzésére, ennek érdekében a biztonságos munkavégzés feltételeinek biztosítását kiemelten fontos területnek tartjuk. Budapesten elsőként kezdtük el a járművek fertőtlenítését, amit azóta is rendszeresen elvégzünk. Felelős munkáltatóként minden megelőző óvintézkedést megteszünk annak érdekben, hogy biztonságos munkakörnyezetben végezhessék járművezetőink közszolgálati feladataik ellátását” – hangsúlyozta tájékoztatásában a VT-Arriva sajtóosztálya.

Hozzátették: az autóbusz-vezetői munkakörben dolgozók továbbra is kiemelkedő munkabért és extra béren kívüli juttatásokat vehetnek kézhez. Mint ismeretes, április hatodikától újra a járványhelyzethez igazodó, tanszüneti menetrend szerint közlekednek a közösségi közlekedési járatok Budapesten.