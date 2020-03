A kelet-csehországi Hlučín mindössze 14 ezer lakossal rendelkezik, éppen ezért nem tartozik a legjelentősebb cseh városok közé. A település nemrég mégis különleges tűzoltóautókkal gazdagodott, olyanokkal, amelyekről elsőre nem is gondolná az ember, hogy bármi közük lehet a Tatra teherautógyárhoz. A legendás márka az anyagcég, a Czechslovak Group másik leányvállalatával, az Excalibur Army-val (EA), valamint a THT Poličkával fogott össze, hogy strapabíró tűzoltóautókat készítsenek.

A második világháborúban a náci Németország által megszállt Hlučín megrendelésére két különleges – egy off-road, valamint egy vízszállító – tűzoltóautó készült. A kisebbik, a CZS 15 Triton az EA Patriot II-es összkerékhajtású katonai felhasználású modell alapjaira épül, amit először tavaly láthatott a nagyközönség. A 6,25 méter hosszú, 2,55 méter széles és 2,8 méter magas jármű a Tatra összkerékhajtású alvázát kapta, hajtásáról pedig szintén Tatra gyártmányú Euro III-as, 442 lóerős, levegőhűtéses dízelmotorja gondoskodik.

A jármű végsebessége 110 km/óra, de alapvetően off-road terepviszonyok között kialakuló krízishelyzetek, például erdőtüzek megfékezésére tervezték. Kiváló terepjáró képességeit jól tükrözi, hogy akár félméter magas akadályokat és 0,9 méter mély árkokat is képes leküzdeni, gázló mélysége pedig előkészítés nélkül eléri az 1,2 métert. Emellett maximum 45 fokos emelkedőn is képes felkapaszkodni. Ennél is fontosabb, hogy páncélozott (STANAG 4-es ballisztikus védelem), ezért olyan eseteknél is bevethető, ahol veszélyes anyagokat tárolnak, vagy ha fokozottan robbanásveszélyes helyen kell dolgozniuk a tűzoltóknak. A járművet vízágyúval, valamint külső kamerákkal is felszerelték a hatékonyabb munka érdekében.