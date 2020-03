10,8 literes, 450 lóerős Paccar MX-11-es dízelmotor, valamint 175 lóerős (130 kW) ZF elektromotor gondoskodik a DAF hibrid teherautóinak mozgatásáról, amelyeket a Peter Appel szállítmányozási szolgáltatónál tesztel a gyártó. A két egységhez pedig a kifejezetten hibrid hajtásláncokhoz fejlesztett ZF TraXon sebességváltó csatlakozik.

Városon belül a jármű alapvetően az elektromotort használja. Amennyiben viszont elfogyna a 30-50 kilométeres, tisztán elektromos üzemmódban megtehető hatótáv, akkor az energiatároló egységet 30 perc alatt elektromos gyorstöltővel, vagy a dízelmotor használatával is újra lehet tölteni. Az elektromos hajtás alapvetően arra való a CF Hybrid esetében, hogy a teherautó be tudjon hajtani az alacsony, vagy zéró emissziójú városi zónákba, sőt adott esetben akár éjszakai áruszállításra is használható ott, ahol ezt a rendeletek lehetővé teszik.

Városon kívül a modellváltozat a dízelmotort használja, de hibrid hajtáslánc az intelligens energiagazdálkodásnak köszönhetően hozzájárul az alacsonyabb üzemanyag-felhasználáshoz. A motorfék, valamint a lejtmeneti sebességszabályozás által generált energiát ugyanis az elektromotor felhasználja a dízelmotor működtetésének támogatására. Mindent egybevéve a CF Hybrid szén-dioxid-kibocsátása jóval alacsonyabb lesz a hagyományos változatokhoz képest.

„A tisztább jövőt előtérbe helyezve a DAF számára nincs egyetlen kombinált technológiai megoldás, amely ilyen széles körű szállítási követelményeknek egyben megfelelne. Ezért tesztelünk különböző technológiákat. A teljesen elektromos meghajtás a városi elosztás jó alternatívája, a dízel pedig a nagyobb távokra kiváló, leginkább az új üzemanyagoknak köszönhetően. Hosszabb távon viszont érdemes lesz a hidrogénes hajtást is megvizsgálnunk” – jegyezte meg a teszt kapcsán Ron Borsboom, a DAF termékfejlesztésért felelős vezető igazgatója.