Nyilván az, hogy most lesz egy tűzoltóautójuk, amit zöld árammal lehet tölteni és amit alapvetően leginkább elektromos módban lehet használni, egyelőre csak “csepp a tengerben” effektus. Azonban ha beválik, akár a teljes flottáját is ilyenre cserélhetik. Mindennek azért van jelentősége, mert a LAFD az egyik legnagyobb tűzoltóságnak számít az USA-ban mintegy 3500 alkalmazottal és 1300 tűzoltóautóval.

Néhány évvel ezelőtt mutatta be a Rosenbauer tűzoltóautó-koncepcióját, a CFT-t , amelyet akkor még tisztán elektromos hajtással képzelt el a gyártó. A tervek szerint jövőre indulna a sorozatgyártása, azonban immáron hibrid hajtáslánccal. Az előszériás darabokból a Los Angeles-i Tűzoltóság (LAFD) már meg is rendelt egy darabot, azok után, hogy az osztrák gyártó tavaly év végén helyben demonstrálta a környezetbarát járművet.

A CFT hajtásáról 350 kW teljesítményű elektromotor gondoskodik, a jármű mozgatásához szükséges energia tárolására pedig két, 100 kWh kapacitású lítiumion akkumulátor áll rendelkezésre. Teljes feltöltés esetén a tűzoltóautó két órán keresztül használható tisztán elektromos üzemmódban, ezt követően pedig automatikusan bekapcsol a hatótávnövelő szerepét betöltő 200 kW-os sorhatos BMW-dízelmotor, amely 15 perc alatt teljesen újratölti az akkumulátorcsomagot. Az energiatároló egységek gyorstöltéssel, valamint lassú töltéssel is újratölthetők.

A 7,6 méter hosszú, 2,36 méter széles és 3,06 méter magas tűzoltóautó fülkéjében nyolcan utazhatnak egyszerre. A jármű alapesetben 1135 literes víztartállyal készül, de szükség esetén akár kétszer ekkora is beszerelhető.

A hibrid tűzoltó iránt a San Francisco-i Menlo Park Fire District is érdeklődik, emellett Berlinben és Amszterdamban is tesztelni a fogják. A Los Angelesbe szánt változat Hollywoodban, a 82-es tűzoltóállomáson áll szolgálatba, így az ott élők akár azt is hihetik, hogy a jármű egy forgatásról szabadult el.

A CFT ára jelenleg 1,2 millió dollár, vagyis átszámítva 375 millió forintba kerül. Egyes számítások szerint ugyanakkor évente 185,4 ezer liter gázolaj takarítható meg vele, így a dízelesekhez képest jóval kisebb ökológiai lábnyommal rendelkezik.