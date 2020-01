A speciális Ikarus egészen idáig a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) tulajdonát képezte, amely úgy döntött, hogy a Közlekedési Múzeum számára ajánlja fel.

“A nagyközönség által ismert és szeretett típusok mellett időről-időre felbukkannak olyan speciális kialakítású, egyedi buszok, amelyeknek a története is különleges. Ilyen ez a jármű is, amely az 1970-es évek végétől követte és közvetítette a hazai kulturális élet meghatározó eseményeit. Továbbá szép példája annak, hogy az Ikarus-gyár amellett, hogy tömeggyártásával nemzetközi szinten is sikeres tudott lenni, képes volt egyedi igények alapján, speciális feladatokra szánt járműveket is megalkotni”– idézi a közlemény Vitézy Dávid főigazgatót.





Az Ikarus 260.90-es korábban a Magyar Rádió, majd az MTVA 2-es rádiós közvetítő kocsijaként volt használatban. A megfelelő karbantartás eredményeképpen a busz még most is üzemképes és esztétikailag is jó állapotban van. Alvázát és felépítményét az Ikarus-gyár 1979-ben kifejezetten a Magyar Rádió igényeinek megfelelően alkotta meg a 260-as modell alapjaira.

A jármű hangstúdiójának kialakítása, valamint a műszaki berendezéseinek telepítése a Magyar Rádió hangmérnökeinek és műszaki szakembereinek köszönhető. Az autóbuszban egy keverőpult és egy sztereó stúdiómagnó is helyet kapott; amely a helyszíni hangrögzítés által gyakran a Magyar Televízió élő adásainak hangját is biztosította. A közvetítőkocsi gyakran megfordult például a Budapesti Tavaszi Fesztiválon és számos kulturális rendezvényről tudósított a fővárosból és vidéki helyszínekről is.