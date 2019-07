Nemcsak azért, mert folyton változtatja a helyét, hanem azért is, mert alapterülete nem sokkal nagyobb egy teherautóénál. De ki akar egy ilyen hotelben megszállni? Olyanok, akik leginkább a szabad levegőn szeretnek tartózkodni és akik maximum, csak a pihenés idejére teszik magukat vízszintesbe.

Bejelentkezéskor mindenki kap egy mágneskártyát, mint az igazi nagy hotelekben a lefoglalt szoba ajtajának nyitásához. Az alsó szinten egy étkezőasztal, hatalmas kanapé, zuhanyfülkés mosdó, WC, valamint egy konyha is helyet kapott. A szörfhotelben egyénileg és csoportosan is meg lehet szállni. Májustól – augusztusig Délnyugat-Portugáliában, augusztustól-októberig Észak-Portugáliában lehet vele utazni. 2019 decembere és 2020 márciusa között pedig Marokkóba látogatnak el vele. Egy egyhetes utazást 670 euróért, vagy átszámítva 220 ezer forintért kínálnak egyéni utazók részére, a csoportok ennél valamivel kedvezőbb áron foglalhatják le a szörfhotelt.

Az Actros következő állomása Portugália legdélibb tartománya, Algarve. A szörfhotel meglehetősen népszerű a turisták és a portugálok körében, ugyanis a hotel szeptember 15-ig teljesen foglalt. Facebook-oldaluk szerint a legtöbb vendég Daneila és Eduardo segítőkészségét dicsérte, de kiemelték azt is, hogy szörfinstruktorként is nagyszerű emberek, emellett rengeteg turisták körében kevésbé ismert, eldugott helyet ismernek. A szörfhotel alapítói a közösségépítést is segítik, mert igyekeznek olyan atmoszférát teremteni a vendégek számára, amely lehetőséget ad arra, hogy az egyedül utazók megismerhessék egymást.

