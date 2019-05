Az intézmény és a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum (MMKM) együttműködésében megvalósult kiállítás a hazai busz- és járműipar történetében különleges helyet elfoglaló legendás Ikarusok, valamint a székesfehérvári Általános Mechanikai Gépgyár történetét mutatja be.

A megnyitón Vitézy Dávid, az MMKM főigazgatója hangsúlyozta, hogy az Ikarus-örökség gondozása intézményük kiemelt missziója, ennek jegyében egy tucatnyi autóbuszt vettek az elmúlt másfél évben és dolgoznak a teljes Ikarus-fotóarchívum feldolgozásán is. Úgy vélte, hogy a gyár történetének megőrzése az utókor számára nemcsak a múltról, hanem a jövőről is szól, hisz bőven van benne használható tudás, amit lehet és kell is hasznosítani.

A főigazgató jelezte, hogy nemsokára új közlekedési múzeum lesz Kőbányán, a volt Északi Járműjavítóban és a létesítményben az Ikarus történetének, valamint a legrégebbi és a legújabb buszoknak is kiemelt helye lesz. Hídvégi János, a kiállítás kurátora felidézte, hogy Budapesten több mint ötvenöt évig, Székesfehérváron pedig mintegy negyven évig gyártottak buszokat és ez idő alatt csaknem 300 ezer jármű készült. Ezekből 83 országba mintegy 240 ezer Ikarus buszt exportáltak.