80 millió dolláros kártérítést ítélt meg a Hidalgo Megyei Bíróság egy kamionsofőrnek, akit túlórára kényszerített a munkaadója. “A csillagászati összegű kártérítés figyelmeztető jele annak, hogy az ágazatban egyre nagyobb a sofőrhiány” – mondta Hector Torres, a beperelt texasi cég ügyvédje.

Az eset még 2015-ben, egy májusi napon történt, amikor Lauro Lozano egyik este letette a munkát és hazament pihenni. Néhány óra múlva hívást kapott a főnökétől, hogy térjen vissza a bázisra és vigyen el egy fuvart. A kamionsofőr megjegyezte, hogy nemrég ért haza és a vezetési időre vonatkozó szabályokkal összhangban megkezdte 34 órás pihenését. Főnökre arra szólította fel, hogy hamisítsa meg a tachográfban tárolt vezetési adatokat és vezessen el Texasból Marylandbe egy hűtő félpótkocsival ellátott nyerges vontatót.

A kamionsofőr jelezte, hogy ez jogilag nem szabályos, ráadásul nem is biztonságos, mivel nincs olyan állapotban, hogy egy ekkora fuvart megcsináljon. A főnöke erre kirúgással fenyegette meg Lozanót, aki végül másnap hajnalban visszament dolgozni, hogy nekivágjon egy 1800 mérföldes, vagyis 2900 kilométeres útnak. Ezzel jelentősen túllépte a vezetési idejét, viszont a célállomásig nem jutott el, mert Alabamában elaludt a kormány mögött és nekirohant egy másik teherautónak. A kamionsofőr súlyosan megsérült a balesetben.

A kártérítésre kötelezett fuvarozási cég ügyvédje szerint a bíróság döntése túlzó és csak azért hozták meg ezt az ítéletet, hogy példát statuáljanak a munkaidővel kapcsolatos visszaélések miatt. A sofőr ügyvédje viszont azt állítja, hogy a munkaadó több munkavédelmi szabályt is megszegett. Például baleseti biztosítást sem kötött alkalmazottaira, éppen ezért munkaidő alatt bekövetkezett balesetnél kártérítés sem illeti meg őket. A perbe fogott JNM Express ráadásul még két másik céget is létrehozott Anca Transport és Omega Freight Logistics néven, a kamionsofőrt ezekbe a cégekbe is bejelentette és dolgoztatta.

A bíróság döntése még nem jogerős, a fuvarozó társaság ügyvédje arra számít, hogy valamelyest mérséklődik a kártérítés, de valószínűleg két számjegyű, milliós nagyságrendű marad. Hector Torres szerint a mindössze 20 teherautóval rendelkező JNM Express nem tud ekkora összeget kifizetni, mert ez egyszerűen csődbe vinné. A bíróság viszont szeretne példát statuálni, a túlórázásba hajszolt kamionsofőr esete ugyanis nem számít egyedinek az Egyesült Államokban.