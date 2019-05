A szombathelyi születésű versenyző harmadik éve versenyez Marcus Bauer csapatában, a Tankpool24-ben. Kiss Norbi idén is ezzel a csapattal vág neki a szezonnak, azonban számos fontos változás következett be a német-magyar összetételű istálló életében. “Ha őszinte akarok lenni, akkor nem sikerült elérni még azt a célt, amit korábban kitűztünk. Az együttműködés elején meghatároztuk, hogy három éven belül Európa-bajnokok leszünk. Ennyi idő alatt azonban a harmadik hely volt a legjobb eredményünk. Sokat gondolkoztunk, hogyan tudnánk előrejutni, Marcus ötlete volt, hogy magyar erővel és tapasztalattal kellene bővíteni a csapatot” – jegyezte meg a Tankpool24 pilótája.

A Tankpool24 versenycsapatához több korábbi kollégája is csatlakozott, köztük Bakó Csaba főkonstruktőr is, aki Norbi korábbi, még MAN márkájú versenykamionját tette alkalmassá az Európa-bajnoki cím megszerzésére. “Nagy örömmel fogadtam ezt a lehetőséget, hogy újra együtt dolgozhassak Norbival és külön öröm számomra, hogy a régi csapatot is sikerült összeverbuválni, hiszen Norbi Európa-bajnoki címét is velük közösen hoztuk össze” – emelte ki a csapat versenymérnöke. A Tankpool24 többek között Cégh Imre főszerelővel, Mérei Ákossal, a csapat szerelőjével egészült ki.

Kiss Norbi a sajtótájékoztatón bemutatta új csapattársát, Fabio Citignolát, aki olaszosan hangzó neve ellenére német nemzetiségű. “Ez lesz az első szezonom a Kamion Európa-bajnokságban, korábban túraautókkal versenyeztem. Nagyon boldog vagyok, hogy ilyen tapasztalt csapattársam lehet Norbi személyében” – jegyezte meg a 20 éves versenyző. Hozzátette: örömmel tölti el, hogy a Tankpool24 csapatának a tagja lehet, mert a mezőnyben ez az egyetlenegy csapat, amelyik Mercedesszel versenyzik. Elmondása szerint már nagyon várja a szezonban a kemény és gyors küzdelmeket.

“Már mindkét versenykamion itt van Magyarországon, bár a másik még szét van szerelve. Még a felkészülési időszakban vagyunk, de jövő héten már szeretnénk tesztelni őket a kiskunlacházi repülőtéren. Az idei évben mindent megteszünk a sikerek érdekében és nagyon büszkék vagyunk arra, hogy a német tulajdonos megbízik bennünk és ránk bízta a versenykamionok fejlesztését” – hangsúlyozta Kiss Norbi.

A Kamion Európa-bajnokság három hét múlva, az olaszországi futammal kezdődik, június 22-én és 23-án pedig a Hungaroringen folytatódnak a küzdelmek.

Fotók: Aranyi Péter

Forrás: King of the Road