A Scania V8-as motorral szerelt S 730-as, öttengelyes vontatója több szempontból is különleges. A jármű 10×4*6-os kerékképlettel rendelkezik, tehát tíz kerekéből négyet a harmadik és a negyedik tengelyre szereltek. Az összes többi kormányozható tengelyen van. Mindez jobb manőverezhetőséget biztosít, ami kiemelten fontos, hiszen a túlméretes szállítmányokat szállító szerelvényeknek általában el kell kerülniük az autópályákat, vagy csak bizonyos szakaszokon használhatják azokat.

És mivel a legtöbbször csak este, vagy éjszaka közlekedhetnek, ezért ez a Scania S 730-as hálófülkét kapott. A kabint igyekeztek a lehető legkomfortosabbá tenni. A kormányt, a műszerfalat, valamint az üléseket bőr borítással látták el, az oldalsó utasülés pedig 90 fokban elfordítható.

A sofőr kényelmét szolgálja továbbá a beépített kávéfőző, hűtő, mikrohullámú sütő és a televízió. A manőverezés megkönnyítése érdekében a vontatót egy oldalnézeti kamerarendszerrel is ellátták, amelynek képernyője a műszerfalon kapott helyet. Ezen a vezető akár egyszerre négy külső kamera képét is láthatja.

Az öttengelyes vontató tekintélyes teljesítményre képes, hiszen például 12 százalékos emelkedőn akár 140 tonnányi súlyt is el tud húzni maga mögött. 6 százalékos emelkedőn viszont még ennél is többet, legalább 180 tonnát képes megmozgatni. A járművet a holland Te Kloeze-Bruyl helyezte forgalomba nemrég, amelynek flottája tele van 100 tonna teherbírást meghaladó vontatókkal. A cég sok németországi megrendelést teljesít, így nem kizárt, hogy a jövőben ott is feltűnik majd alkalomadtán.