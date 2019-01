A lakóautó utasterét három részre osztották: hátul L-alakú konyhát, középen nappaliként is funkcionáló étkezőt, a tetőtérben pedig hálóhelyeket alakítottak ki. A belső kialakítást igényes anyaghasználat jellemzi. Az utastér padlóját fahatású burkolattal látták el, mely egyrészt prémium megjelenést kölcsönöz a járműnek, másfelől könnyendén tisztítható.

A főzőfülkébe kétégős gáztűzhelyet, valamint króm-nikkel bevonatú mosogatótálcát szereltek be. A főzéshez szükséges hozzávalók frissen tartását 40 literes hűtőszekrény szolgálja. A friss-, illetve a szennyvíz tárolására pedig egy-egy 42 literes tartályt építettek be. Érdekesség, hogy bár zuhanyfülke nincs a fedélzeten, a jármű hátuljára felszerelt kültéri zuhanyzó remek lehetőséget biztosíthat a felfrissülésre. A modellből lesz hosszabb tengelytávú változat is, mely 37 centiméterrel hosszabb az alapnál. Abban plusz gardrób, beépített WC és kézmosó is rendelkezésre áll.