Az Iveco Crealis 18 méteres, elektromos csuklós busza nyerte meg a 2019-es Év Fenntartható Busza díjat a városi autóbusz kategóriájában. A hannoveri IAA-n kiállott busz innovatív hajtásláncával vívta ki a zsűri elismerésért. A jármű különlegessége, hogy valahol átmenetet képez a trolibusz és az elektromos busz között.

Mindez annak köszönhető, hogy “mozgás közbeni töltést” (In-Motion-Charging azaz IMC) használ akkumulátorainak feltöltésére, így azokon a szakaszokon, ahol van felső vezeték, nem kell a saját energiatároló egységeit használni az 250 kW-os aszinkron elektromotor működtetéséhez. A Crealis így az autóbuszvonalak 25-40 százalékát is meg tudja tenni anélkül, hogy áramszedői kapcsolódnának felső vezetékhez.

A Crealis utastere tágas, belső színvilága pedig olaszosan stílusos.

Az elgondolás nem új, Budapestnek is vannak olyan lengyel trolijai, amiket egyszerűen csak “önjárók”- nak hívunk, mert legfeljebb 4 kilométert meg tudnak tenni a felső vezeték nélkül is. A Crealisban viszont nagyobb teljesítményű akkumulátorcsomag van, ami így lehetővé teszi, hogy kvázi elektromos buszként is tudjon utasokat szállítani. Ezzel a megoldással a már meglévő trolivonalak hosszabbíthatók meg, melynek eredményeképpen jócskán csökkenhet a dízelbuszok felségterülete egy-egy kerületen belül. Persze, csak olyan városvezetés esetén, amely valóban tenni akar a károsanyag-kibocsátás csökkentés érdekében.