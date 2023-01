Ezekre figyelj, ha Astrát, Golfot, Swiftet vagy Focust vennél

Autót vennél? Hát persze! Segítünk, hogy felkészült legyél. Eláruljuk a kiszemelt autók lehetséges motort érintő hibáit.

Mivel a használt autó értékesítésekből és behozatalból láthatjuk, hogy a legnépszerűbb modellek és a legtöbbet gazdát cserélt autók a 18-20 éves korosztályból származnak, ezért a hibalehetőségek száma is jelentős, amiknek csak egy része eredhet típushibából. Ezekből azonban fel lehet készülni, úgyhogy most nézzük, milyen motorokat érintő hibákra kell számítanod, ha a legnépszerűbb autók között válogatsz.

Opel Astra

Vezeti a használt autó eladásokat Magyarországon az Opel Astra. Ennek több generációjából már nem a legrégebbi, hanem az egyel fiatalabb G sorozat a legnépszerűbb, láthatóan az F Astra kezd kikopni a forgalomból, de még így is hősiesen viseli a használatot jó néhány. Szorosan mögötte szerepel a harmadik generációs, H Astra, így ezt a két típust nézzük most meg, milyen hibákra kell számítanotok, illetve melyik változattal járhattok a legjobban.

G 1998-2009

Sokféle benzinmotorral készült az Opel Astra G, 1,2, 1,4, 1,6, 1,8, 2,0 és 2,2 literes változatokat lehet találni, egyedül az 1,6-osból készült 8 szelepes kivitel, a többi hengerenként négyszelepes vezérléssel működik. Az sem mindegy, melyik motorkódú a változat, mert szinte mindegyikből készült láncos és szíjas vezérlésű. Az XE motorkód végződésűek a szíjasak, az XEP pedig a láncos változatokat jelöli. Utóbbi szervize a költségesebb, emellett a Twin Port motorok szívósor hosszának állító szelepe sem örök életű.

Benzinesek közül az Ecotec változatok hengerfej hibára hajlamosak, amit a kiegyenlítő tartály színéről is könnyen meg lehet állapítani, ha ezt korábban javították, akkor nem jelenthet nagy kockázatot. Nagyrészt több mint 20 éves autókról van szó, így a jellemző hibák mellett a gumi alkatrészek, tömítések öregedése miatt szinte bármilyen problémára lehet számítani, de az alkatrészárak ennél a modellnél kimondottan alacsonyak.

Ez a modell az 1,4-es, de inkább 1,6-os motorral ajánlható, ugyanakkor egy jó állapotú EcoTec motornál is figyelni kell az olajfogyasztásra.

Dízelmotorból kétféle 1,7 literes szívó és egy turbós változat készült hozzá, valamint 2,0 literes és 2,2-es is. Az 1,7-es Isuzu dízelek szívósor kokszosodásra hajlamos motorok, gyengülés, melegen rosszul, vagy egyáltalán nem indulás a jele, de mivel a takarítása nem jár alkatrész költséggel, így nem jelent nagy kockázatot.

Jelentősebb költséget okozhat a 2,0 literes dízel adagolójának felújítása, ami ilyen korban már jellemző és előfordul. Mindenképp az 1,7 literes az ajánlható a gázolajos motorok közül. Jelenleg 200 000-1 700 000 forint között találunk három-, négy-, ötajtós modelleket és kombikat a piacon, ennél drágábban már csak kabriót és OPC sportkiadást találunk.

Astra H 2004-2014

Mivel a H készült pár évig párhuzamosan a G Astrával, motorkínálatuk egy része megegyezik. Ez a sorozat több mint tízféle benzinmotorral készült, ezek különböző változatainál szintén érdemes a motorkódra figyelni, de a H-nál jellemzően a láncos XEP motorok maradtak már csak a kínálatban. Ezek hibaforrásai megegyeznek a G Astráéval, viszont a későbbi XER motorkódú H Astrák tartogatnak egyebet is.

Az 1,4-es és 1,6-os változatok a legnépszerűbbek a piacon, ebből is van a legtöbb. Ezeknél a szintén TwinPort motoroknál a szívósor hosszának állításáért felelős szelep okozhat gondot, valamint a négy hengerhez tartozó közös gyújtótrafó. Ha ennek hibáját a gyújtás elosztó, valamelyik trafó vagy csak a gyertyapipa sérülése okozza, akkor is cserélni kell az egészet, mert nem készül külön alkatrész.

Az R-es motorok sajátja a változó szelepvezérlés, melynek állító mechanikájában idővel elkopnak a solenoid szelepek, ilyenkor dízeles kerregéssel indul a motor és veszít a teljesítményből. Ezekkel együtt sem nehezen fenntartható motor, az alkatrészek árai vállalhatóak, csupán a javítások egyre emelkedő munkadíjára érdemes készülni.

Dízelmotorokból két Fiat eredetű szerepelt az Opel Astra H kínálatában, az 1,3-as és az 1,9-es, előbbi láncos vezérlése alulméretezett, így ennek cseréje 60-70 ezer kilométerenként szükséges. A nagyobbik motor levegő szabályzó rendszere és EGR, kipufogógáz visszavezető rendszere hibásodhat meg, tömődhet el.

Az 1,7-es változatok közül a legrégebbi, Z17DTH ajánlható leginkább, a későbbiek üzemanyag rendszere jóval kényesebb, ennél legalább csak a szívósor kokszosodása jelenthet gondot és a jellemző dízeles kockázatok, mint a kettőstömegű lendkerék, a nagynyomású üzemanyag-rendszer és a porlasztók.

Több mint 600 darabot árulnak jelenleg 500 000-3 000 000 millió forint között, de drágábban találunk háromajtós OPC-ket is.

Volkswagen Golf

A hazai használtautó-vásárlási népszerűségi lista második helyén a Volkswagen Golf áll, közülük is a 4-es és 5-ös generáció darabjai. A piac túllépett már a 3-ason és jelenleg 4-esből cserél gazdát a legtöbb. A modellek rengeteg féle motorral készültek, bár lehet álmodni a nagyteljesítményű változatokról, azok ritkasága miatt, mi a népszerű kivitelekre koncentrálunk.

Golf 4 1997-2006

Belépőmotorként 1,4-es 16 szelepes benzinmotorral készült a Volkswagen Golf 4, a második szint pedig az 1,6-os nyolcszelepes négyhengeres volt, majd a 16 szelepes 1,6-os folytatta a sort. E fölött csak 16 szelepes motorokat találunk a Golfban, illetve az 1,8-as 20 szelepest szívó és turbós változatban is. Az 1,4-es 75 lóerős benzines szíjas vezérlésű, ami kényesebb a láncosnál, így az egyel nagyobb motorokkal ajánlható inkább a Golf, már csak az 1,6-osok ereje miatt is.

Egyszerű motorok, de már több mint 20 éves autókban futnak, így a gumi alkatrészek, tömítések, csövek öregedése okozhat gondokat. Jellemző volt az 1,4-es és 1,6-os motorokra is a gyújtás kimaradás a befecskendezők hibája miatt, ezzel is számolni kell a mai kínálat darabjai között. Az 1,8-as turbós változat sem bombabiztos, a vízpumpa a gyenge pont.

Ebben a modellben már megjelent a Volkswagen közvetlen befecskendezéses benzinmotorja, az 1.6 FSI, mely a szívóoldal kokszosodása miatt viszonylag kényes motor, a trafó sem örök életű benne, így gyújtásproblémák is előfordulhatnak.

Összességében kevés gond van a Golf ! benzinmotorjaival, de inkább a régebbi konstrukcióval szerelt ajánlhatóak a kevesebb műszaki meghibásodás szempontjából. Dízelmotorból komoly gárdát vonultat fel a 4-es Golf, ugyanakkor minden változat 1,9-es. Szívó 68 lóerőstől kezdve 90, 101, 110, 116, 131 és 150 lóerős turbós TDI változatok készültek, mindegyikből találni a használt piacon. A PD TDI modellek esetében akkor lehet költséges a javítás, ha a nagynyomású PD porlasztók valamelyike megy tönkre, ez azonban nincs a jellemző hibák között.

Sokkal inkább a 110-150 lóerős változatok változó geometriájú turbója megy tönkre, ennek a javítása hozhat komoly kiadásokat, ugyanakkor ez nem mindennapi hiba. Az erősebb PD TDI kivitelek esetében a váltó a gyenge pont, így a motor mellett főként erre figyeljünk a próbaúton.

Nagy a szórás a piacon, 290 000-5 200 000 forint közötti árakkal találkozhatunk, a felső véglet már az öt- és hathengeres szűk hengerszögű V motorokkal szerelt ritka kivitelek.

Golf 5 2003-2010

Nagyot nőtt a Volkswagen Golf ötödik generációja a 4-eshez képest, így a leggyengébb 1,4-es motorral nem érdemes foglalkozni, bánatos lesz vele közlekedni. Az 1,4-es és 1,6-os közvetlen befecskendezéses FSI-ket i s érdemes elkerülni a kokszosodás miatt, viszonylag sok szervizlátogatást okozhat ez a konstrukciós felépítés.

Ebben a modellben jelentek meg a Volkswagen turbós benzinmotorjai az 1,4-es TSI-k is, melyek meghozták a kellő erőt a közvetlen befecskendezés mellé, de a nagy nyomású üzemanyag rendszer és a turbó kockázata miatt ennyi idősen érdemes inkább kerülni őket.

Ugyanez a helyzet a nagyobb, 2.0 FSI és TFSI motorokkal, ha csak nem egy ápolt GTI-ről van szó, melynél a motor az új gazdánál is folyamatos karbantartással tartják fitten.

Egyértelműen 102 lóerős 1,6-os benzines a leginkább ajánlható benzinmotor az 5-ös Golfban, amelyen macerás szerelhetőség mellett hiba nem jellemző, könnyen fenntartható darab.

Dízelmotorból szinte az összes változat ajánlható, az 1,9 PD TDI tartós konstrukció, de itt is van, ami kerülendő, ez pedig a BXE motorkódú változat, a hajtókarok csapágyai mehetnek tönkre benne idő előtt.

Ha 2.0 literes TDI van célkeresztben érdemes a DPF nélküli 140 lóerős változatokat keresni, ezekre a kipufogógáz szűrő még nem került rá, de figyelni kell, mert ilyen teljesítménnyel részecskeszűrős változat is létezik. 500 000-7 000 000 forint között hirdetnek eladókat, a magasabb vége persze a sportmodelleké.

Suzuki Swift

Suzukiból még mindig az 1992-től Esztergomban gyártott Swift cserél leggyakrabban gazdát. Egyértelműen hazánk legnépszerűbb autója, és nem csökken a lelkesedés ma sem iránta, A mi autónk egy igazi igásló, az olcsó, vagy első autót keresőknek jó választás lehet, könnyen találni belőle párszáz ezer forintért egészen megkímélt, első gazdás autókat is

MK2 1992-2003

Ez az a Swift változat, ami már Esztergomban készült és ami több ráncfelvarráson is átesett. Óriási megfejtések nincsenek ezzel az autóval kapcsolatban, mert mind az 1,0 literes háromhengeres, mind az 1,3-as nyolcszelepes motor nagyon strapabíró. Könnyen szerelhető, olcsón fenntartható motorokról van szó, de előfordulhat, hogy a dugattyú egyszerűen eltörik.

Gyárilag hasításos eljárással készültek az olajáteresztő gyűrűk visszavezető nyílásai, ami egyszerű technika, de gyengíti az anyagot. Ebből az utángyártott tartósabb alkatrész, így aki biztosra akar menni, viszonylag olcsón kicserélhető, az alkatrész ára párezer forint. 1,6-os motor csak a szedánokba került, így ez ritkább, de komoly hibaforrás ebben sincs. 70 000-1 200 000 forint között majdnem 250 darabot árulnak jelenleg.

MK4 2004-2010

Fiatalnak tűnik, de már átlépte a felnőtt kort az első vasaló Swift, vagyis a negyedik generáció. Ennek motorjai között 1,3-as és 1,5-ös benzinest találunk, utóbbi csak a legmagasabb felszereltséghez volt elérhető. Fiat eredetű 1,3-as dízelt is szereltek a kisautóba.

A Suzuki Swift benzines motorjairól nincs igazán mit mondani, ha kapott megfelelő időben olajcserét, akkor nem jellemző rá semmiféle probléma. Kockázatmentes motorokról van szó, mivel láncosak, ezzel sincs sűrűn gond.

A dízelben kettőstömegű lendkerék, nagynyomású befecskendezés és turbó is van, így ezek okozhatnak nagy költségeket, de alapvetően ez a motor is elég strapabíró. Ezeknek a modelleknek egyéb hibaforrásai is lehetnek a motoron kívül, főleg a motortartó bakokra, a váltóra és az ABS hidraulika tömbjére érdemes figyelni. Jellemző még a katalizátor probléma, utóbbi miatt a lambdaszonda már a legkisebb eltérésre is motorhiba lámpát dobhat ki, jellemzően erre utalhat a hibajelzés.

570 000-3 000 000 forint között találunk 50 000 kilométernél kevesebbet futott darabot is, a megvigyázott autókból pedig egészen sok van fent, nem véletlen a magas ár a legtöbbnél.

Ford Focus

Sok pénzt és mérnöki tudást öntött a Ford kompakt ötajtós, szedán és kombi karosszériával is elérhető modelljébe, ami 1998-ban mutatkozott be – leváltva az Escortot – és Év Autója díjat is nyert. Nem csoda, hogy a használtautó-piacon is népszerű a Focus, ott a többlengőkaros hátsó futómű, a remek vezethetőség, a bőséges motorkínálat és a kényelmi extrák, mint a komfort index, a négy automata elektromos ablak, vagy a fedélzeti számítógép, amik használat közben megkönnyítik az életet.

Focus MK1 1998-2005

Benzines motorkínálata 1,4, 1,6, 1,8 és 2,0 literes motorokból állt, utóbbi az ST és RS modellek sajátja 170 és 215 lóerővel. Utóbbiakkal most nem foglalkozunk, csak a hétköznapi változatokkal. A hazai piacon jellemzően 1,4 és 1,6-os modellek jöhetnek szembe. A Zetec motorok összességében elég megbízhatóak, leginkább a levegő rendszer okozhat problémákat, mint a kilyukadó vákuumcsövek, vagy a légmennyiségmérő szenzor, ilyenkor gyújtáskimaradás tapasztalható, bontott vagy utángyártott alkatrésszel olcsón és hamar orvosolható. Az alapjárati léptetőmotor is sűrűn elforduló gond.

Az 1,6-os korai változatok szoftverproblémáit visszahívásban javították, így a használtautó-piacon ilyen autóval valószínűleg nem találkozunk. Dízelmotorból 1,6-os és 1,8-as turbós szerepelt a kínálatban 75, 90, 100 és 115 lóerővel, utóbbi kettő már az újabb TDCi variáns. A jellemző dízeles kockázatok mellett az 1,6-os TDCi vezérlő modulja okozhat hibaforrást, mely egy hűtő ventilátor eltömődése és ezzel nem működése miatt túlmelegedhet és tönkremehet. Ez a gond a késői modellekre jellemző. 135 000-1 400 000 forint között hirdetnek első generációs Focusokat jelenleg.

Ford Focus MK2 2004-2010

Hasonló motorkínálattal, de frissebb motorokkal, még jobb vezethetőséggel és minőségben készült a Focus második generációja. Az 1,4-es szívómotor ehhez a tömegű autóhoz már gyenge, az 1,6-os motorokkal érdemes foglalkozni, ebből kétfélével is készült a modellciklus során.

Az egyik 100 lóerős, a másik 115, amely változó szelepvezérléssel üzemel. Mindegyikre igaz egy konstrukciós hiba, ami nem a motorban, hanem a motorháztetőn keresendő, ugyanis pont a gyújtás vezérlés fölött fut végig az ablakmosó fúvókák csöve, mely idővel szivárogni kezd és az ablakmosó épp a gyújtótrafókra csöpög, rövid idő alatt zárlatot okozva ezzel az elektromos alkatrészekben. Ettől eltekintve stabil motorról van szó.

Dízelmotorokból a korábbi 90 lóerős 1,6-os és az 1,8-as ajánlható, melyeknél nem kell aggódni a dízel részecskeszűrő miatt, csupán a szokásos dízel kockázatok várnak; kettőstömegű-lendkerékcsere nagynyomású üzemanyagrendszer hiba, turbó gondok.

A későbbi dízelmotorok már DPF szűrősek, ezzel Euro 5 besorolásúak, viszont már AdBlue adalékosak, így ezt is után kell tölteni időnként. Több mint 800 darab Focust hirdetnek 290 000-6 000 000 forint között, amiben már sok ST és RS változat is szerepel.

Az itt felsorolt autókra mindre igaz, hogy közelítenek, vagy már meg is haladták a felnőtt kort, de a piacon látszik, hogy ezek a már elérhető árú modellek cserélnek gazdát a legtöbbet.Erre futja az embereknek, ezt keresik a legtöbben, ha autót vásárolnak.

Fontos észben tartani, hogy a legtöbb említett hiba mellett az idő és a futásteljesítmény rengeteg alkatrészben okozhat hibát. Sok esetben a gumi és műanyag alkatrészek egyszerű elöregedése okoz szivárgásokat, fals levegő beszívást, vagy eltömődést.

Öreg autók, de az említettek olcsón fenntarthatók, és csak azzal az autóval nem lesz gond, amit tisztességesen karban tartanak. Ha ezt figyelemben tartod, nagy meglepetés nem érhet.