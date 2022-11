Röviden – Volkswagen Up, 2011-től Mi ez? 2011 óta gyártott városi autó, az Up első generációja 3 vagy 5 ajtóval, belső égésű háromhengeres benzines és földgáz/benzin üzemű motorral vagy villanyautóként (E-Up). Melyik motorral? Nem rossz a 60 és a 65 lóerős sem, de a 75 lóerős benzinessel megy jól. A földgáz megdrágulásával eltűnt a 68 lóerős, CNG-s/benzines verzió vonzereje. Mennyit ér? Cikkünk írásakor kétmillió forintba kerülnek a legolcsóbbak, 2,5 és 3,5 millió Ft között mozog a benzinesek zöme. Elég gyakori a csekély, 150-180 ezer kilométer alatti óraállás. Mi van helyette? Sok lehetőség van: FIAT Panda, Ford Ka, Hyundai i10, Kia Picanto, Nissan Pixo/Suzuki Alto, Opel Adam, Renault Twingo, a 108-Aygo-C1 trió trió, na meg a testvérmodellek, a SEAT Mii és a Škoda Citigo. Egyedibb autóként FIAT 500, Ford Ka, Opel Adam.

Itthon ritka autó a használt Volkswagen Up, de megérdemli a figyelmeteket, ha kevés pénzből fenntartható használt autót kerestek. Egy korai, 10 éves háromajtós próbáltunk ki az erősebbik benzines motorral és kézi váltóval.

Modelltörténet, Volkswagen Up

Eredetileg az Up farmotoros autónak indult, de végül keresztben beépített orrmotorral és elsőkerék-hajtással valósult meg 2011-re. Érdekes zárvány a Volkswagen városi autója, mert a konszernen belül önálló technika jutott neki és a testvérmodelleknek (SEAT Mii és Škoda Citigo). A PQ12 padlólemezre azért volt szükség, mert a Polo alapjait felhasználva az autó túl nehéz volna., így azonban csupán 829-851 kilót nyom egy alapverzió belőle, vezető és csomag nélkül.

Vannak benne olcsó megoldások, de összességében az Up igényes kisautó
Ez a Navigon Maps+More kütyü, ami 2012-ben 96 520 forintos extra volt. A készülék navigációsrendszer, telefon-kihangosító, fedélzeti számítógép, MP3-lejátszó, vízhőfok- és külső hőmérséklet-kijelző egyben. A navigálás telefonról jobban megy, de más funkcióival hasznos kiegészítő Hibátlan a 10 éves autó korrózióvédelme, alvázlemeze rozsdamentes. A hátsó hídon látni némi korróziót
Csatolt hosszlengőkaros a hátsó futóműve. A 35 literes tank elég 600-650 km megtételéhez
Motortere zsúfolt, de nem ad sok feladatot a hasjtálánc javítása a szervizeknek
2012 tavaszától volt ötajtós is. Használtan a Volkswagen Up sokba kerül, de kevés kiadással fenntartható Egyszerű felépítésű kisautó a VW Up, technikája nem egy időzített bomba
Vannak kisebb sérülésnyomok a lökhárítókon
Ha eltömődnek a vízelvezető nyílások, rengeteg esővíz juthat be az utastérbe
60, 65 vagy 75 lóerős van a 12 szelepes szívó benzinesből. A legerősebbel jól megy a könnyű, 900 kg alatti kisautó Ötfokozatú a szerkezetileg kézi váltónak tekinthető AGS is. A robotizált váltó jóval kockázatosabb a kézi váltónál, de nincs másmilyen automata az Uphoz
Normális a térkínálat hátul, főleg a fejtér, de ha nincs az autóban Easy Entry ülés, akkor az első ülések nem találnak vissza a helyükre és nehézkes az előredöntésük, visszaállításuk
Take Up az alapverzió neve. A Move Up sokkal jobban felszerelt autókat jelöl, például osztott a hátsó üléstámla, állítható magasságú a vezetőülés Sokféle színben, sokféle kivitelben, nagyon sokféle egyedi dekorelemmel lehetett megrendelni az autót
Gondoltak a tervezők a belső érintőképernyőt helyettesítő okostelefon töltésére
Egyszerű, olcsó hatású műanyagok uralják a műszerfalat és az ajtókat is, mégis egész gusztusos a belső tér. Az ajtón lévő burkolatlan lemezfelületek sem zavaróak Vannak a piacon fordulatszámmérő és légkondicionáló nélküli alapverziók is
A korábbi kijelző helyét átveszi a tulaj okostelefonja, ezen futnak az autó szoftverei és itt látható a navigáció is. A tartó kivitele lehetne igényesebb
Békés az útfekvése, finom a rugózása és egész jók az első ülések
Fotó 10 évvel ezelőtti összehasonlító tesztünkből. Az erős értéktartású kisautók között is sokba kerül használtan a Volkswagen Up Vannak benne olcsó megoldások, de összességében az Up igényes és kényelmes kisautó
Hátulról sem változott sokat a 2016-os renováláskor. A fehér az újabb, a szürke a 2016 előtti modell

2012 tavaszán jött ki az ötajtós modell, még ebben az évben debütált a benzinessel és földgázzal is működő Eco Up. 2013 tavaszán a Genfi Autókiállításon láttuk a Cross Up nevű sárdagasztó törpét fekete műanyag kerékív-toldatokkal, a 4×4-esként elérhető Pandával szemben elsőkerék-hajtással. 2013-ban bővült a kínálat a máig gyártott elektromos verzióval.

2016 nyarán volt a nagy modellfrissítés, ekkor jelent meg a 90 lóerős, turbófeltöltős 1,0 TSI. A részleteket megtaláljátok ebben a cikkben, a fő változás a modellfrissítés óta LED-es nappali menetfény, a külső tükörbe épített index, a módosított lökhárító és az átrajzolt hátsó lámpa, de nagyon csekélyek a külső módosítások. A finomítások azonosításában segít a képcsúsztatós fotó, a fehér a korábbi, a kék a frissített modell. Újdonság az esőérzékelő, a fényérzékelő lámpakapcsoló és a tolatókamera a típusban. A városi akadályérzékelő vészfékezőrendszer eddig is elérhető volt.

Fehérben a 2011-2016 közötti, kékben a 2016 nyarától gyártott Volkswagen Up

2016-tól megjelent a csomagtéri mélynyomós Beats-audiorendszer hét hangszóróval, 300 W teljesítménnyel, de a használt Volkswagen Upban ennél gyakrabban találkozhattok a nyomorultan szóló, két hangszórós alap audiorendszerrel. Újonnan csekély felárért lehetett rendelni még négy hangszórót, de ez nem segít a használt autók vásárlóin.

2017 és 2018 fordulóján egészült ki a kínálat a GTI-vel. A 116 lóerős Up 8,8 mp alatt gyorsul állórajttal 100-ra és 196 km/óra a végsebessége.

Különösen vonzóak a villany Upok közül a nagyobbik akkumulátoros verziók. A bruttó 36,8 kilowattórás akkuval 32,3 kWh a kiautózható nettó kapacitás, a Spritmonitor.de szerint 14,05 kWh/100 km-es átlagfogyasztással 200-250 kilométert valóban meg lehet velük tenni két töltés között, a 10-12 kilowattórás városi fogyasztással lakott területen belül még többet is. A kis akkus valós hatótávja 90-150 km között volt újonnan a tesztautóban, az akkumulátor öregedésével mára ennél is kevesebb.

Milyen autó használtan a Volkswagen Up?

Egyszerű, olcsó hatású műanyagok uralják a műszerfalat és az ajtókat is, mégis egész gusztusos a belső tér. Az ajtón lévő burkolatlan lemezfelületek sem zavartak. Van ennél sokkal otrombább jele a spórolásnak, a csomagtérből kispórolt világítás és a szerencsétlen kalaptartó, amit nem emel fel zsinór, kézzel átfordítva viszont könnyű úgy felejteni.

Szintén az első pár évjárat igénytelensége volt az oldalanként egy-egy ablakemelő-kapcsoló, így a vezető felől csak az ülésen áthajolva lehetett mozgatni a jobb első ablakot. A háromajtósban sajnos ki sem lehet támasztani a hátsó oldalablakokat, az ötajtósban igen, de leengedni nem lehet őket.

251-951 liter közötti a csomagtartó, ami egy ennyire apró autótól szép érték. A 2010-2016 közötti Swiftek csomagtere 211 literes. A ráncfelvarrás utáni modellből találhattok olyat, amelyikben ledönthető az utas oldali első üléstámla.

A 2016 előtti autókhoz volt kapható a Navigon Maps+More kütyü, ami 2012-ben 96 520 forintos extra volt a cikkhez fotózott autóhoz. A készülék navigációsrendszer, telefon-kihangosító, fedélzeti számítógép, MP3-lejátszó, vízhőfok- és külső hőmérséklet-kijelző egyben.

A térképadatbázis frissítések híján mára bőven elavult, de más funkcióival hasznos kiegészítő. 2016-ban a modellfrissítéssel a tulajdonos okostelefonja váltotta fel a műszerfali tartóba, a telefont USB-kábellel lehet integrálni az autóba és Bluetooth-on át is kapcsolódhat.

A tulajdonos véleménye: A. T. Volkswagen Up 2012, 75 LE, 103 000 km 2012-ben újonnan vásároltam az autót, 3,2 millió forintba került légkondicionálóval és a navigációs készülékkel együtt. Minél csekélyebb költséggel fenntartható autót kerestem, amit a Volkswagen Up maximálisan hozott is. Városon kívül 4-5 liter között mozog a fogyasztása, szervizelése, karbantartása sem költséges. 10 év és 103 000 km alatt egyszer kellett valamit a megjavíttatnom a sebességváltón, ami 40 ezer forintba kerül. Az ablakmosó romlott még el, tehát a törlés működött, de nem spriccelt vizet. Más műszaki problémája nem volt, viszont a típusra jellemző beázás engem is érintett a lábtérbe befolyó esővízzel, amikor eltömődtek a vízelvezető lyukak a szélvédő alatt. Összességében igazán elégedett vagyok az autóval, tudja azt, amire nekem kell.

Ebben az autóban 103 000 km volt mindössze. A próbaúton az egyenletes pedálnyomásra egyenetlenül, hullámosan fogó fékek tűntek fel hibaként, illetve a háromhengeres motor rezgéseiből ment át viszonylag sok a karosszériára. Újonnan nem ilyen volt a tesztautókban, ami elfáradt motortartó bakokra utalhat.

Bár az utastéri anyagokon és a csak fel-le állítható kormánykeréken ez nem látszik, de kategóriájának korlátait ismerve az Up alaposan megcsinált, igényes autó. Masszív karosszériája van, 190 centinél magasabbak is jól be tudják állítani az ülést, Euro NCAP-töréstesztjén ötből öt csillagot kapott az utasvédelemre.

Elöl teljesen normális ülései vannak, zajcsillapítása megfelelő és főleg futóműhangolása dicsérhető, mert az Up stabilan és kényelmesen fut. Nemcsak viszonylag jó komfortja predesztinálja hosszabb utakra, hanem fogyasztása is.

Parádésan takarékos a motor. Az autó tulajdonosa 4 és 5 liter közötti átlagokkal tesz meg Budapesten kívül 100 kilométer, de városban is csak 6 literig megy fel a fogyasztás. 2011-es tesztünkön Földes Attila kereken 5 litert mért a csöppnyi Volkswagenben a városi és autópályás szakaszokkal is nehezített, bő hatszáz kilométeres tesztúton.

Egyformán 95 Nm 3000 és 4300 között a 60 és a 75 lóerős szívómotor nyomatékmaximuma, ebből fakadóan a 60 lóerős nem maradhat el vészesen a 75 lóerős mögött. Az erősebb benzinest kihúzatva élénk a gyorsulás, az Up élvezetesen hasít vele 100-110-ig.

Valószínűleg a hátsókerék-hajtás sokkal fordulékonyabbá tehette volna annál a 9,8 méternél, amekkora a fordulókör átmérője. Túlzás egy mindössze 354 centis autótól, ha a Ford Kának elég 9,1, a második generációs Twingónak pedig 9,0 méter, de a Picanto és az Alto sem jobb 9,8 illetve 9,9 méterrel.

Motorok: földgáz, benzin, villany

Minden belső égésű motor 999 köbcentis, háromhengeres és hengerenként négy szelepes. A 60 lóerős szívó verzió 2020 augusztusától 65 lóerőt ad le, ez pótolja a 2019 nyarán a gyártásból kivett 75 lóerőst is. A turbós 1,0 TSI-k 90 illetve 116 lóerővel felesleges kockázatot jelentenek a legtöbb vásárlónak, amennyiben nem sportmodellt, hanem minél gazdaságosabb városi autót keres.

Ennyit fogyaszt a használt Volkswagen Up

1,0 (60 LE): 5,29

1,0 (75 LE): 5,54

1,0 TSI (90 LE): 5,53

1,0 GTI (116 LE): 5,81

1,0 CNG (60 LE): 3,65 kg földgáz

E-Up (82-83 LE) 14,05 kWh

Közúti átlagfogyasztás, liter/100 km. Forrás: Spritmonitor.de

Hibalehetőségek

Örvendetesen megbízhatónak bizonyult a használt autóként a Volkswagen Up. Egyszerű technikája bevált, csekély súlya miatt a futómű is és a fékek terhelése is mérsékelt. Városi autóként a kuplung működésére, kopottságára kell figyelni a próbaúton. A gyújtótrafókkal, gyújtáskábelekkel nincs sok gond.

A típus leggyakoribb és legkellemetlenebb hibája a kellő gondossággal elkerülhető lenne, de a szerencsétlen konstrukció miatt legalább egyszer sok tulaj belefuthat. A szélvédő két szélénél, a motor mögött lévő vízelvezető-nyílások eltömődhetnek a virágoktól és a falevelek törmelékétől, amitől a víz nem tud elfolyni a tervezett helyén, hanem betör az utastérbe. Nem nedvesedésről van szó, zuhé idején rendesen folyhat be a víz, ami mennyiségtől függően megmaradhat az első a lábtérben, de az egész szőnyegezés vízben állhat, a hátsó ülések előtt is. Nagyon fontos a vízelvezetők rendszeres tisztítása!

Használtan fokozott rizikót jelentenek az ASG működtető egységei, de mivel nincs másmilyen automatikus sebességváltó az autóhoz, ez marad. Maga a sebességváltó itt is egy ötfokozatú mechanikus váltó., csak a kuplungműködtetést és a fokozatok cseréjét veszi át egy szerkezet, ami a szimpla kéz váltóval szemben sokkal több hibaforrást rejt.

A belső tér egyszerű anyagai elég tartósak, a műanyag kormánykeréken alig hagy nyomot a használat, inkább a vezetőülés kopásnak leginkább kitett részein váshat el a szövet a be- és a kiszállástól, tehát a bal oldali oldaltámasz élén és az ülőlap külső oldalán. Utastéri hibaként a csomagtérajtó nyitógombja és a gyújtáskapcsoló adhatja fel, de ez is elég ritka.

Kiváló az autó rozsdásodás elleni védelme. A cikkhez fotózott autó alvázlemeze 10 év után az új autókat idézi. A karosszérián sem látni korróziónyomokat, az Up védelme elismerésre méltó. Korrózió inkább a csatolt hosszlengőkaros hátsó hídon jelentkezhet. Nem árt lekezelni, passziválni az induló rozsdásodásokat.

Használt Volkswagen Up árak

Magyarországon nagyobbrészt 2-2,2 millió forinttól hirdeti tulajdonosa a legolcsóbb autókat benzines motorral. A használt Volkswagen Upok zömének alku előtti ára 2,6 és 3,5 millió forint között mozog, egészen változatos futásteljesítménnyel, de jellemzően alacsony kilométeróra-állással. Ez nem feltétlenül jelent arányosan jó állapotot is, mert nagyon sok a városi forgalomban, pár kilométeres utakkal terhelt autó.

Mivel az elektromos verzió gyártását egy szünet után újraindította a Volkswagen Pozsonyban, az ársáv másik végén a 36,8 kilowattórás akkumulátorú, keveset futott illetve vadonatúj villany Upok vannak 8,5-12,5 millió Ft körüli irányáron.

Elég sok a háromajtós közöttük, a motorok között a 60 lóerős dominál. Az alapverzió a Take Up, a Move Up jobban felszerelt autókat jelöl, például fényezett a kilincs, osztott a hátsó üléstámla, állítható magasságú a vezetőülés. A korai csúcsmodell a High Up volt.

Sokféle színben, sokféle kivitelben, nagyon sokféle egyedi dekorelemmel lehetett megrendelni az autót, használtan találhattok üvegtetős, vidám színösszeállítású példányokat és komor, sivár, sötétszürke alapverziókat is. Létezett Cheer Up, Black Up, White Up széria is.

Németországban a legolcsóbb, 3000 és 3700 euró közötti autók között elég sok a légkondicionáló nélküli, jégvert vagy más szempontból problémás példány. Az alsó sársávban nagyobbrészt 170-290 ezer km közötti autókat hirdetnek a cikk írásakor.

Minden Up motorja Euro 5-ös, így a kis hengerűrtartalom és a jó besorolás miatt a regisztrációs adó mindössze 8-15 ezer forintos tétel 7-10 éves autókra, de a magas utazási költségek, a forint gyalázatos gyengesége miatt először mindenképp itthon nézzetek körül Upért, mielőtt nyakatokba vennétek a világot és elautóznátok 2000-2500 kilométert feleslegesen.

Alkatrészárak

Viszonylagos ritkasága miatt nem a VW Up az az autó, amihez fél nap alatt felhajtasz bontottan egy színhelyes lökhárítót és első sárvédőt. A kopóalkatrészek nem drágák hozzá, jelentősebb beavatkozásokra pedig nagyon ritkán kényszerít. A fenntartási költségek stabilan alacsonyak.