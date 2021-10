Használt autó: Hyundai Sonata NF, 2004-2010 Mi ez? Ötödik generáció a Hyundai Sonatából kizárólag négyajtós karosszériával. 2004 és 2010 között értékesített, 2008 őszére átdolgozott középkategóriás autó. Melyik motor jó bele? Európában 2,0 és 2,4 literes benzinessel és 140 (2008 után 150) lóerős dízellel volt kapható, mindhárom ajánlható motor. Nagyon ritka a 3,3-as, 235 vagy 250 lóerős V6. Mennyibe kerül?

900 ezer és 1,8 millió Ft közöttiek a kínálati árak a cikk írásakor. Annyira kevés használt NF Sonata van eladó, hogy érdemes rögtön a Kia Magentisekre is rákeresni. Mi van helyette? Elsősorban MG kódjelű Kia Magentis. Konszernen kívülről például Ford Mondeo Mk3 és Mk4, Opel Vectra C, 2005 utáni Renault Laguna II és III, T25-ös Toyota Avensis, B6-os VW Passat.

Jó húsz éve a Vezessnél dolgozva nemcsak a 9000-et forgó a 911 GT3 vagy a még tovább húzatható Honda S2000 vezetésére nyílt módom, de náluk kevésbé izgalmas, ám mifelénk jóval ritkább autókéra is.

Ilyen volt az a 2005-ös Hyundai Sonata, amely négyfokozatú automatával és 2,4 literes benzines szívómotorral érkezett tesztre abban a kategóriában, ahol az atmoszférikus benzineseknek csak 1,6-1,8 literes lökettérfogattal és kézi váltóval, a belépőmodellek szintjén volt tere a piacon. Velük kezdődött az árlista és a menedzsmenthierarchia adott fokán álló vezetők kapták őket szolgálati autóként.

2005-ben írtam új autóként tesztet ugyanerről a kocsirül, amely most használt autóként visszatér a Vezessre. Az elmúlt 16 évben mindössze 145 000 kilométert futott

Használt Hyundai Sonata NF, sok extrával 1,5 millióért

Olvasónk másfél éve vásárolta meg a Sonatát, nagyjából 130 000 km-rel és 1,5 millió forintért. A Sonatával egyrészt viszontláthattam 16 év után egykori tesztautónkat, de az is sarkallt a cikk megírására, hogy a korai 1,8-as Ford Mondeo után egy másik szívó benzinesen is bemutassuk, az egyszerű alapkonstrukciójú motorokkal is adódhat kiadás. Még egy nagy lökettérfogatú, koreai szívó benzinessel sem lehet tutira menni, ezért nem kerül annyiba, mint újonnan.

Ez a tekintélyes méretű, 4800 mm hosszú, 1832 mm széles, és 1475 mm magas dél-koreai limuzin 10 évig volt annál a tulajnál, aki az importőri tesztautót megvásárolta. Tőle került mai tulajdonosához, aki műszakilag és esztétikailag is messze jobb állapotban tartja annál, ami a 16 év körüli, végig itthon futó használt autókra jellemző.

Fényezésén nyomot hagytak sunyi sérüléseket hátrahagyó kerékpárosok és ügyetlenül parkoló autók, de a sötétkék színben ma is elegáns autó. A őszi napfény ragyogása kihozza a sokszor feketének látszó autó mélykékjét. A vonalvezetés oldalról engem a Mark3-as Mondeóra emlékeztet, de nagyobb bajunk sose legyen. Lényegesebb, hogy a Sonata ötből négy csillagot kapott az Euro NCAP töréstesztjén, Észak-Amerikában viszont az ottani, biztosan nem kíméletesebb törésteszten ötből ötöt.

Utastere a felár nélkül kapott függönylégzsákkal, a világos bőrülésekkel, az üveg tolótetőt, ülésfűtést, multikormányt, tolatóradart és sok más tételt tartalmazó felszereltséggel igazán vonzó hely, mert a kormánykerék és az ajtóbehúzó alig észrevehető kopásán túl nemigen látni az elhasználódás nyomait. A 273 centis tengelytávú autó hátsó lábtere hatalmas, hátul is jó benne utazni, ahogy az 523 literes csomagtér sem könnyen kapitulál a poggyászhegy előtt.

Aki ráérez a hajtáslánc sajátságaira és a száguldás helyett a kényelmet értékeli az újkori 17-ről 16 collosra visszavett kerékméretű autóban, szeretni fogja a Sonatát ebben a felállásban.

Az automatikus váltó ma is puhán, finoman kapcsol, hosszú áttételeivel a kettes 130 fölé ér, negyedikben a 160-at 3000-es fordulatszámon tartja. A váltóban sok elveszik a motor erejéből, de mivel 162 lóerőről és 219 Nm-ről indulunk, így is megvan 10,4 mp alatt a gyorsulás 100-ra és a 200 feletti (202 km/órás) végsebesség.

Bevált az LPG

Még mielőtt a futásteljesítmény elérte volna a 60 000 kilométert, az üzemanyagköltség mérséklésére az előző tulajdonos autógázszettet építtetett be, azóta az 500 forint felé mozgó benzin helyett a most literenként 265 Ft körüli LPG-vel is működik az autó, ami a nagyjából 10 százalékos többletfogyasztás alapján 300 Ft alatt benzinárnak felel meg.

Szabályos sebességgel az ESP-vel ellátott Hyundai Sonata NF halk és kényelmes utazóautó, ilyenkor a fogyasztása sem 14,2 liter 100 km-en, amit 2005-ben mértünk 60:40 arányú városi és Budapesten kívüli használattal. A Spritmonitoron a felhasználók átlaga benzinből 10, autógázból 11 liter alatt van.

Különféle tesztautókból nekem az 1991 köbcentis, 16 szelepes turbódízelek magas fogyasztása maradt meg, főleg városban. Utánanéztem a Spritmonitoron, ahol a használt Hyundai Sonaták átlaga a 2,0 CRDi-vel 7,59 l/100 km, a kortárs Passat B6 2.0 TDI-é 6,43, egyformán 140 lóerős motorral. 10 ezer km-en ez kerekítve 55 700 forintos többlet, 100 ezer kilométerre vetítve 550 000 Ft feletti pluszkiadás.

Motorverziók és átlagfogyasztásuk

2,0 (144 LE): 9,44 (10,23)*

2,4 (162 LE): 9,67 (LPG-ből 10,57)

2,0 CRDi (140 LE): 7,58

*Összesen 1-1 Sonata 2,0i-ről van bejegyezés. A kortárs Kia Magentis 2,0i átlaga benzinből 8,86 l/100 km. Minden adat liter/100 km-ben. Forrás:Spritmonitor.de

Hibalehetőségek

Benzines és dízelmotorral is hozza a Sonata a Hyundai autóihoz társított megbízhatóságot. Megfelelő, folyamatos karbantartással vagy az elhanyagolt szervizelés pótlásával lehet rá számítani, de ez nem jelenti azt, hogy ne kellene odafigyelni bizonyos gondjaira, akár az autó alatt, akár a motortérben.

Rozsdásodás

A legveszedelmesebb korróziós terület a hátsó futómű segédkerete. Az elégtelen korróziógátlást idővel a gyártó is felismerte és visszahívást írt ki a bölcső javítására vagy cseréjére. Aki használt Hyundai Sonata NF-ben gondolkodik, alvázszám alapján kérdezzen rá a márkaszervizekben, hogy az ő autója érintett-e! Ezt a Sonatát nemrég vitte el tulajdonosa a szemlére. A bölcső jó állapota miatt itt nem volt szükség cserére, de a Hyundai márkaszervizek 15 év körüli, rég nem garanciális autókon is kicserélhetik.

Ezen az autón a kerékíveken találunk némi rozsdát, de szerkezeti korrózió egyáltalán nincs rajta. Az első futómű-segédkeretről a felületi rozsdát a vásárlást követően lecsiszolta a tulajdonos és Hammerite-tal lekezelte a felületet.

Ő eleve azzal kezdte, hogy minden egyes vízkifolyó nyílást ellenőrzött, üvegmosó kefével kitisztította a hozzáférhető üregeket, kifújta őket kompresszorral, majd gondos gazdaként üregvédővel fújta ki a küszöböket, a lengőkarok belsejét és a bölcsőt.

Mint minden autóban, az első sárvédőket és a küszöböt a Sonatánál is rohaszthatja a kerékdobon át kivezetett csapadékvíz, ha a nedvesség nem tud kijutni onnan, főleg a tolótetős autókban. A lerakódó sár rondán megrohaszthatja a küszöb elejét, és ha átszakad a lemez, akkor az itt bejutó nedvességtől a küszöb egésze odalesz a tulajdonosok tapasztalatai szerint. Ebből az autóból arasznyi magasan kellett kiszedni a sarat a kerékdobok kivétele után és kezelni a fémfelületet, hogy ez megelőzhető legyen.

Motorok hibalehetőségei

Míg a dízelben a szíjas vezérlés ütemezett cseréjével ez nem fenyeget, a benzineseket sajnos sújthatják a láncos vezérlés bajai, már csekély futásteljesítménnyel is. A megnyúló vezérműlánc csapkodása képes ledarálni a láncolajozó csövet. Szerencsés esetben az olajszűrő menti a menthetőt, nem maradnak fémmaradványok a motorolajban és a karter levétele után a motor csapágyai is épnek bizonyulnak.

A legveszélyesebb baj az olajszivattyú elromlása és a kenés nélkül maradó motor besülése. Ez a tiszta könnyűfém, 1,8 és 2,4 liter közötti négyhengeresekből álló Hyundai Theta-motorcsalád több tagját is fenyegeti, így a fotókon látható autóban lévő G4KC kódút is. A Theta II motorgeneráciból is sújthatja a 2,0 literes G4KD-t például a Sportage-iX35 párosban és a 2,4-es, G4KE kódjelű négyhengereseket is, de ezek az autók nálunk nemigen futnak sornégyes benzinessel.

A 2,4-es Theta-motorban fordulhat elő a blokk aljára szerelt kiegyensúlyozó-tengely kopása. A motor járását finomabbá tevő segédtengelytől, a motortömb aljából érkező kotyogó hang könnyen összekeverhető a kopott főtengelycsapágyak hangjával.

Ez messze nem minden 2,4-es Sonatát érinthet, mert a későbbi modelleken már átdolgozták a kiegyensúlyozó-tengelyt, egyszerűsítve a konstrukción. A típus kora miatt elfáradhatnak a motortartó bakok, de ez nem a Sonaták speciális baja, bármilyen autóval előfordul 11-17 évvel a gyártása után.

A dízelmotorokban sok kicsi sokra megy alapon elég sok pénzt elvihet a nagynyomású közös nyomócsöves üzemanyag-ellátás tömítéseinek cseréje, benne az injektorok réztömítéseinek (tűzkarikáinak) lecserélésével. A dízelekkel többnyire a kipufogógáz-utókezelés ad okot szervizlátogatásra, részben különböző hőmérsékletszenzorok és a részecskeszűrő előtti illetve mögötti nyomásérzékelők igényelhetnek cserét. A nagynyomású szivattyú és az injektorok élettartamról nem olvasni, hallani rosszat, de az óra szerint is 250-350 ezer km-rel árult dízelekben ezek felújítására vagy cseréjére tegyetek félre félmilliót, hogy ne üssön be váratlanul.

Utastér

Két gonddal találkozott az autó tulajdonosa. Mivel egy mikrokapcsoló tönkrement, nem működött a kézi váltás és D-be téve nem jelent meg a kijelzőn a fokozat. A megoldás egy bontott fokozatválasztókar és a hozzá tartozó kis egység beszerzése lett.

Egyszer valaki térddel benyomhatta a légkondicionáló kezelőfelületén a hőfokszabályzó forgógombját, amitől a panel megtört és eleinte még csak villogott a háttérvilágítás, majd a két végpont között magától változni kezdett a hőfok. Nagy szerencse, hogy valahol akadt belőle jutányos bontott 20 ezer forintért, mert újonnan 250 000 Ft körüli tétel lenne Amerikából rendelve és postázással együtt bontottan is 40 ezres nagyságrend E-bay-ről.

Futómű

Az igényes, kettős keresztlengőkaros első futóműhöz hasonló konstrukciót a Mazda6 és a Honda Accord mutathat fel a kortársak közül. A hátul is független kerékfelfüggesztéssel nincsenek nagy bajok, de ha kell valami hozzá, az nem a C Vectra árszintjén mozog.

Ezen az autón a bal első féltengely gumiharangja kihasadt, a bejutó szennyeződéstől kopogott a külső féltengely. A javításkor derült ki, hogy annyira összerohadt minden a kerékagynál, hogy csak a csonkállványt lehetett megtartani, a külső féltengellyel együtt kellett cserélni a kerékagyat és a kerékagycsapágyat is. Ezért van most alaposan bezsírozva a kerékagy csavarja és emiatt nincs fent a felnikupak, hogy távozhasson a víz.

Alkatrészellátás

Ritkasága miatt az NF Sonatákhoz közel sem tudsz annyiféle forrásból alkatrészek közül válogatni, mint egy Fordhoz, Opelhez, Volkswagenhez. Bontott karosszériaelemeket bajos lesz felhajtani a javításhoz, ugyanez igaz a belső téri elemekre, például egy légkondipanelre, ami gyári alkatrészként költséges.

Minden beszerezhető hozzájuk, de nagyobb időkieséssel, több ráfordítással. Vannak kifejezetten Kiára és Hyundaira szakosodott szaküzletek és a márkaszervizekben nagyjából minden elérhető, csak az árak helyenként nem igazodnak az autók piaci értékéhez.

Aki használt NF Hyundai Sonatát tart, kénytelen lehet megismerni az angol szakszavakat és Nagy-Britanniából vagy az Egyesült Államokból rendelni gyári alkatrészeket, különben egy vezérműlánckészlet közel 300 ezer forintjába kerülhet. A 2,4-esben a vezérlés szívóoldalon változik, ha az itteni vezérműkerék fogazata nem kopott, és általában nem az, akkor az okoskereket spórolásból sokan megtartják, jóllehet a láncot mindig a vezérműkerekekkel együtt illene cserélni.

Használt Hyundai Sonata árak

A cikk írásakor az összes Hyundai Sonatából összesen 8 (nyolc) darabot hoz a Használtautó, zömük az NF szériába tartozik és kevés kivétellel dízelek. A CRDi-k alapára egymillió Ft körüli, az összegek nagyjából 1,8-2 millió forintig mennek fel.

Ha nem akad horogra megfelelő használt Hyundai Sonata, a Kia Magentis az elsődleges alternatíva, bár a cikk írásakor ebből sincs fent több négynél. Mindkettő ritka tehát, de a két típusból összesen már találhattok egy megfelelőt. A két limuzin gyakorlatilag egyenértékű, ám a hajtásláncok eltérőek. Magentisből csak 2,0 literes benzines van kézi váltóval, 2,4-es automata nincs, de a dízelek azonosak.

Mellette – Ellene Tágas belső tér

Megbízható technika

Zömmel gazdag felszereltség

Jó passzív biztonság (5 csillagos US NCAP-teszt)

Erős értéktartás Szűk motorkínálat

Az európai volumenmárkák autóinál kedvezőtlenebb alkatrészbeszerzés

Nincs belőle kombi

Nagyon csekély választék