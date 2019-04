Mi, a Vezessnél régóta igyekszünk segíteni a használtautó-vásárlás veszélyeinek mérséklésében. Többek között volt már cikkünk arról az öt fő hibáról, amit te ne kövess el, ha már annyian megteszik. Írtunk az állami futásteljesítmény-adatbázisról és az óraállás-adatbank fájó kijátszhatóságáról. Összeszedtük, hogy a vásárlás utáni fél-egy évben milyen szervizkiadásokra kell pénzt tartalékolni, szemezgettünk a nepperzsargon gyöngyeiből és közöltünk összeállítást használt autókról, amelyekkel könnyű égetni a pénzt.

Ez a lényeg: terheli-e az autót biztosítékú célú jog?

De létezik a használtautó-vásárlásnak egy igazán veszélyes buktatója, amiről még nemigen írtunk és amiről, tapasztalataink szerint, kevesen is tudnak: tisztázni, hogy a használt autót valóban jogosult-e eladni az a személy vagy vállalkozás, amely azt eladásra kínálja.

Ebben az esetben az a kérdés, hogy az autót terheli-e biztosítékú célú jog, ideértve a zálogjogot és a lízingjogot. Olvasónk, dr. Keserű Imre jogász hívta fel figyelmünket, hogy idén év elejétől interneten lekérdezhető a hitelbiztosítéki nyilvántartás, amelynek működtetője a Magyar Országos Közjegyzői Kamara (MOKK). A hitelbiztosítéki nyilvántartás többek között a zálogjogot is rögzíti, például a részletre vett autók esetében, tehát a gépkocsikat terhelő jogokat is (például a tulajdonjog-fenntartást is ide kell feljegyeztetni.