Porsche 911 Reimagined by Singer – Dynamics and Lightweighting Study: ezt a nevet egy spanyol nemes is megirigyelhetné, de ezt az autót nehéz volna rövidebben elnevezni. Hiszen nem 911, nem is Porsche, hanem egy újragondolt 911 léghűtéses farmotorral, 1000 kilósra könnyítve, ami nem száraz súly, hanem folyadékokkal együtt érvényes. A Fuchs-felni magnézium, a karosszériaborítás szénszálerősítésű műanyag. Az autó ötlete Scott Blattner amerikai Porsche-rajongótól ered, ő bízta meg a Singert azzal, hogy 1990-es 964-es Porschéjából építsenek egy igazán extrém könnyű és gyors autót.

Itt tarthatna a Singer szerint a léghűtéses Porsche 911, ha 1996-ban a környezetkárosítás mérséklése és a teljesítménynövelés érdekében nem jön el a vízhűtéses korszak. Érdemes komolyan venni és foglalkozni vele, mert a retrokülső versenyautós technikát rejt.

A Singer mindig hangsúlyozza magáról, hogy nem autógyártó. Ők restaurálják és újragondolják a 911-eseket, így minden autójuk alapja egy használt Porsche 911. A többi Singer-modellből van öt- és hatfokozatú kézi váltós különféle áttételezéssel, automata váltós illetve hátsó vagy összkerekes is, de ez a gép szigorúan hátul hajt és hatfokozatú kézi váltót szállít hozzá a Hewland.