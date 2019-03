Hölgyeim és uraim, bemutatom Mr. Felix Eatont, egy menő brit belsőépítészeti dizájnstúdió tulajdonát, aki kiállítóként elhozta három legsajátabb autóját a Genfi Autószalonra. Felix vállalkozása, az Eadon Green márkaneve alatt három nagyon érdekes, a ’30-as évek világát idéző és egyáltalán nem kellemetlen megjelenésű, de látványosan impraktikus túrakupét készíttetett magának, egy kis autómanufaktúrában, a saját elképzelései alapján.

Az őrület akkor kezdett kitörni a fiatalos, szemre 55-60 év körüli vállalkozón, amikor 2013-ban meglátott egy Poirot-filmben egy autót, amellyel Hastings kapitány fuvarozta valami rejtély ügyében a belga detektívet. Ő is nyomozásba kezdett, és kiderítette, hogy a kocsi egy Alfa romeo alapokra épült, egyedi karosszériás modell, amelyet valószínűleg a világ összes pénzéért sem adna el neki jelenlegi tulajdonosa. OK, gondolta, akkor ez nem lesz az enyém, de hát miért ne építtethetnék én is magamnak olyat, amiről álmodozok?