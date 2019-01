Az Automotive News úgy tudja, már 2020-ban piacra kerül a Honda első elektromos járműje, amelynek távoli előtanulmányát 2017 őszén ismerhettük meg.

Már közúton tesztelik a Honda Urban EV prototípusát

A bájosan retro megjelenésű Urban EV tanulmány a Jazznél is rövidebb volt. Ez várhatóan így lesz a végleges kivitelnél is, de a hátrafelé nyíló oldalajtókat eldobják: helyette négy, hagyományos ajtaja lesz a kocsinak, a futurisztikus utastér pedig hagyományosabb lesz, és négy helyett öt utasnak biztosít ülőhelyet. Állítólag új nevet is kap a pici jármű – ezt kicsit sajnáljuk, nem úgy, mint az értelmetlenül hatalmas kerekek leváltását.

A VW e-up és a Renault Zoe ellenfelének szánt autóból évente mintegy 5000 darabot szeretne eladni a Honda, amely 2025-re európai kínálatának kétharmadát részben vagy teljesen elektromos hajtáslánccal kívánja felszerelni. Ennek első lépése volt a CR-V hibrid piacra lépése; a következő generációs Jazz, HR-V és Civic modellekből szintén készül majd hibrid.