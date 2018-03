Érdekes projekteket karolt fel korábban a Jaguar klasszikus autókkal és márkaörökséggel foglalkozó részlege, több legendás versenygép sorozatát folytatták vagy éppen fejezték be méltó módon, ezek mellett azonban teret adnak a különleges felkéréseknek is. Az egész talán ott kezdődött, amikor a márka formatervezője Ian Callum saját ízlése szerint modernizált egy Mk II-est, ami annyira jól sikerült, hogy egy kisebb sorozat gyártásának is teret engedtek.

Most az Iron Maiden dobosával együtt ünnepelték meg a Jaguar XJ ötvenedik évfordulóját. Nicko McBrain kedveli az autókat, a Jaguar-ral meg különösen jó kapcsolatot ápol, ő a márka egyik leghíresebb rajongója, így már korábban is dolgoztak az ő különleges kérései alapján. Most azonban minden eddiginél nagyobb átalakítást végeztek, aminek alanya egy 1984-es évjáratú Jaguar XJ6-os.

Több mint 3500 mukaórát szántak az XJ6-osra és ebből a dizájnstúdió igazgatója, Wayne Burgess is kivette a részét. A folyamat során nagyjából 4000 alkotóelemet újítottak fel vagy terveztek újra annak érdekében, hogy a klasszikussá érő modell megfeleljen a modernebb elvárásoknak.