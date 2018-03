Teljesítmény, bárhová is lépsz! – így jellemezte a RUF SCR-t 1987-ben az Auto Motor Und Sport nevű neves német autós magazin. Negyven éve ehhez elég volt az alaposan átdolgozott Porsche 911-esnek 217 lóerőt kifacsarnia a 3,2 literes boxermotorból. Most azonban más idők járnak, de egy valami cseppet sem változott. Az igazi autóbolondok továbbra is szeretnek vezetni, imádják az őszinte, könnyű és erős sportkocsikat és sokan vannak abban a szerencsés helyzetben, hogy vásárolhatnak maguknak egyet.

Nem fosztja meg gyerekkori álmuktól ezeket az embereket a RUF, ezért újragondolta az SCR-t és az alapoktól kezdve építették újjá a típust. Ezzel együtt az ismerős formákon kívül nem sok köze van már a 911-eshez, hiszen a karosszéria és a hajtáslánc, de még a váz is a RUF sajátja. A prototípust már korábban bemutatták, azonban két év fejlesztés és tesztelés után megérkezett az utcára ereszthető változat, mely igazán megkapó lett.

Szénszálas monocoque az autó alapja és a karosszéraelemek is karbonból készülnek, a bukócsövet a vázba integrálták, ezért a kabinból sem látszik semmi a védelemből. A felfüggesztés pedig nyomórudas elöl és hátul is, mely tagadhatatlanul versenyautós elem. Az egész autó 1250 kilogrammot nyom a mérlegen.

Farában 4 literes, hathengeres, szívó boxermotor található, mely 510 lóerős teljesítményét 8270-es fordulatnál adja le. Maximális nyomatéka 470 Nm, melyet 5760-as percenkénti fordulattól ad le. Hatsebességes kéziváltót társítottak hozzá és eszük ágába se jutott segédberendezésekkel megtömni, semmiféle atyáskodó elektronika nincs az SCR-ben. Így 320 km/órás sebességnél sincs más, csak a reménybeli őrangyal.

15 darabot készítenek a RUF SCR-ből, melyhez nagyjából 200 millió forint körüli összegért juthatnak hozzá a szerencsések.