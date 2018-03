Végre-valahára saját szemünkkel is láttuk, saját fenekünkkel is illettük az első elektromos Jaguart Genfben. Az I-Pace álló helyzetben nagyon meggyőzőnek bizonyult, igazi prémiumtermék, élhető belterű, ergonomikus, kis praktikusságokkal megszórt, érdekes autó. És alig várjuk, hogy vezethessük is végre, mert hiába akarja a Jaguar az épp aktuális divathullám nyomásának engedelmeskedve szabadidő-autónak beállítani, valójában egy kifejezetten alacsony építésű kocsi ez, amiben eléggé lent ülünk ahhoz, hogy kedvünk legyen kipróbálni a padlóra rakott nehéz akkukkal jó alacsonyra vitt súlypont és az 50-50%-os tengelyterhelés-megoszlás ígérte klasszikus vezetési élményt is.

A Jaguar I-Pace legfontosabb műszaki paramétereit a korábban kiadott sajtóközlemény alapján ebben a cikkben foglaltuk össze. A lényeg, hogy elöl-hátul egy-egy villanymotort építettek be; ezeken belül kapott helyet a bolygóműves erőátviteli rendszer. Az összteljesítmény 400 lóerő, a teljes rendszernyomaték 696 Nm. Álló helyzetből 4,8 mp alatt gyorsul 100 km/órára az autó, végsebessége 200 km/óra. A tengelyterhelés 50:50 százalékos. A többit megtaláljátok a linkre kattintva.