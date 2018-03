Öt éven belül sorozatgyártásba veszi most bemutatott elektromos, önvezető tanulmányautóját a Volkswagen. Ez persze nagy ígéret, és az autonóm részét nem is tervezi rögtön megvalósítani a VW, de mivel a gyár 2025-re 15 elektromos modellt kíván gyártani, és azokból évi egymillió darabot értékesíteni, az nagyon is hihetőnek hangzik, hogy maga az alaptechnológia gyártásba kerül – kormánykerékkel és pedálokkal, persze.

Ahogy a kifejezetten villanyautónak fejlesztett, egyedi padlólemezű e-járműveknél szokás, a helykínálat messze meghaladja azt, amire a külméretek alapján számítanánk. Ebben az a durva, hogy a külméretek eleve gigantikusak (5163 x 1947 x 1506 mm; 3100 mm tengelytáv.), az ajtók 90 fokban nyílnak, B-oszlop nincs. A csomagtartó 565 literes -