A Ford minden évben tart egy előestélyt a Genfi Szalon első sajtónapját megelőzően, a Hotel President Wilson rendezvénytermében. Ez a hotel állítólag Európa legdrágább szállodája, ebben található a Royal Penthouse Suite lakosztály, ami 18,7 millió forint EGY ÉJSZAKÁRA, ezzel alighanem ez a világ legdrágább szállodai lakosztálya.

Az idén megint ott tolongott ebben a hiperexkluzív hotelben az a pár száz autós újságíró, akik várták, hogy mit hozott nekik Európa legrangosabb autós eseményére a Ford – de ezúttal csalódnunk kellett. Az új Focust nem sikerült elgurítani Genfbe (a kocsi állítólag áprilisban mutatkozik be), a harmadszor is átrajzolt EcoSport 4×4-es változatát már vezettük is, a faceliftes Edge sem rengette meg alapjaiban az autópiacot. De ezeket el se hozták a hotelbe. Amit elhoztak, az egy zöld Mustang, egy Brembo-fékekkel, nagyobb hűtővel felszerelt V8-as blokkal, 475 lóerővel és egy biliárdgolyóval a váltókaron, az idén 50 éves, legendássá vált filmes autósüldözős jelenet emlékére.

Volt abban valami szomorú, ahogy ott álltunk a hallban, kamerával a kézben, sok tucat lelkes autóbuzi, és azt néztük, ahogy három enyhén elfogódott ember, egy színész fia és két unokája pózol egy olyan autó előtt, amiben a színe az egyetlen újdonság.

A Ford-est legérdekesebb mozzanata az volt, amikor kiderült, hogy Steve McQueen unokáját Chase-nek hívják. A szó jelentése ugye magyarul: üldözés.