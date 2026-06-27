Kifejezetten gyengén alakult a pénteki nap Max Verstappen és a Red Bull számára a Forma-1-es Osztrák Nagydíjon. Noha az eredményjelzőn ez nem feltétlenül látszott, az edzéseken műszaki hibák hátráltatták a csapatot, a fejlesztések pedig látszólag nem hoztak túl sok hasznot.

Ez már megalapozta a hangulatot a hollandnál, akinek a második gyakorláson találkozott a pályán George Russell Mercedesével. A brit pilóta vélhetően feltarthatta Verstappent, aki rögtön be is intett kollégájának.

Azt nem tudni, hogy közvetlenül a mutogatás előtt mennyi ideig bosszantotta Verstappent Russell, de a páros közös történetét ismerve nem lehet kizárni, hogy elég volt csak egy apró szikra az ominózus jelenethez. A felek még 2024-ben kaptak össze látványosan, miután Russell a Katari Nagydíj időmérőjét követően büntetést lobbizott ki a hollandnak, amiért az feltartotta őt.

Russell később azzal vádolta meg Verstappent, hogy azt mondta neki, a falra fogja kenni, erre a Red Bull pilótája kétszínűnek nevezte a mercedesest, aki pedig külön mini-sajtótájékoztatón panaszkodott a világbajnok pályán mutatott, túlzottan erőszakos viselkedése kapcsán. A szezon ekkor a végéhez ért, a versenyzők mind elvonultak téli szünetre, de időről időre azért felszínre kerülnek a kettejük közti nézeteltérések.