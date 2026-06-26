A korábbihoz hasonló hőségben – 31 Celsius-fokos levegő- és 49 fokos aszfalthőmérséklet – folytatódott a 2026-os Forma–1-es Osztrák Nagydíj hétvégéje a második szabadedzéssel a 3,4 km-es Red Bull Ringen. A hétvégére hőségriadót hirdetett a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA).

Barcelona után a spielbergi első edzésen is sok ifjoncot küldtek pályára a csapatok, így Charles Leclerc, Carlos Sainz, Liam Lawson, Esteban Ocon, Lance Stroll és Gabriel Bortoleto csak a 60 percben gurult ki.

Az audisok mentek ki elsőként, de 3 perc után szinte mindenki körözött – az első edzésen műszaki problémákkal küszködő cadillaces Sergio Perez, a Racing Bulls-os újonc, Arvid Lindblad és a mercedeses George Russell várakozott a garázsban.

Az első körök után érdekes panasza volt Max Verstappennek: azt jelezte, rosszul „fekszik” (ül) az autóban, mintha nem is az övé lenne.

⚠️ VIRTUAL SAFETY CAR ⚠️ Sergio Perez has come to a stop on track in FP2 #F1 #AustrianGP pic.twitter.com/DZmCMhjQ3C — Formula 1 (@F1) June 26, 2026

10 perc sem telt el, amikor elrendelték a virtuális biztonsági autót: Perez alatt az első körén leállt az autó, újra csak leállt alatta a Cadillac, el kellett távolítani.

Ekkor egyébként a két mclarenes állt az élen Lando Norris, Oscar Piastri sorrendben. A Mercedes garázsában továbbra is kapkodva dolgoztak Russell autóján. Az angol végül pont akkor futhatott ki, amikor a pálya is „zöldre” vált, a VSC kivezetése után 44 perc maradt.

🟢 GREEN FLAG 🟢 We're back to Green Flag conditions with 44 minutes to go in this session! 💪#F1 #AustrianGP pic.twitter.com/YobL5heYhh — Formula 1 (@F1) June 26, 2026

Norris a 3-as kanyarban kipördült, de folytatni tudta.

A spin for Lando Norris at Turn 3! 😵‍💫 The McLaren driver soon rejoins the track and continues 👀#F1 #AustrianGP pic.twitter.com/QUndGNWQTY — Formula 1 (@F1) June 26, 2026

Katasztrófa a Cadillacnél: Bottas a padlólemezt húzva, szikraesőt és füstöt maga mögött hagyva kullogott vissza a bokszba – a padlólemez első éle a súrlódástól ki is gyulladt, a szerelők oltották el a garázs előtt.

📻 "There's smoke in the cockpit" The Cadillac of Valtteri Bottas limps back to the pits with the front of the floor dragging along the ground 🤯 #F1 #AustrianGP pic.twitter.com/bNUy3UsOuK — Formula 1 (@F1) June 26, 2026

Nagyjából ekkor, félidő környékén megkezdődtek az időmérős szimulációk, a McLarenekre, majd a Ferrarikra is felkerültek a lágy Pirellik. Az első mért körök után Piastri, Norris, Hamilton volt a sorrend, de még jöttek a Mercedesek.

Kimi Antonelli hajszállal ugyan (42 ezred), de Piastri elé ugrott, míg Russell csak egy 5. (öttized hátrány), Leclerc egy 6. időt hozott ki a piros gumikból.

Into the soft tyre runs in FP2, and it's Antonelli at the top with Piastri close behind! 🤯👀 1. Antonelli ⏱️ 1:07.209

2. Piastri ⏱️ +0.042s

3. Norris ⏱️ +0.130s

4. Hamilton ⏱️ +0.402s

5. Russell ⏱️ +0.530s#F1 #AustrianGP pic.twitter.com/UJ4l63Ljq4 — Formula 1 (@F1) June 26, 2026

A bajnoki éllovas tini második kvalifikációs etapján majdnem kéttizedet javított korábbi idején, míg Verstappen ekkor futotta a maga első gyors körét, a holland fél másodperces hátránnyal lépett fel a 4. pozícióba.

Az utolsó negyedórára a csapatok-pilóták versenyszimulációs etapokra és közepes keverékű gumikra váltottak.

Leclerc 3 perccel a vége előtt a 9-es kanyarban szaladt ki, kicsit korábban Russell hibázott a 3-asban.

A piros zászló miatt az első edzés végén elmaradt, ezúttal viszont szokás szerint rajtszimulációkkal zárult az edzés.

Az ausztriai hétvége szombaton 12.30-kor folytatódik az utolsó szabadedzéssel, az időmérő 16 órakor kezdődik majd holnap. A 2026-os Forma–1-es Osztrák Nagydíj vasárnap 15 órakor rajtol.