A korábbihoz hasonló hőségben – 31 Celsius-fokos levegő- és 49 fokos aszfalthőmérséklet – folytatódott a 2026-os Forma–1-es Osztrák Nagydíj hétvégéje a második szabadedzéssel a 3,4 km-es Red Bull Ringen. A hétvégére hőségriadót hirdetett a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA).

Barcelona után a spielbergi első edzésen is sok ifjoncot küldtek pályára a csapatok, így Charles Leclerc, Carlos Sainz, Liam Lawson, Esteban Ocon, Lance Stroll és Gabriel Bortoleto csak a 60 percben gurult ki.

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Az audisok mentek ki elsőként, de 3 perc után szinte mindenki körözött – az első edzésen műszaki problémákkal küszködő cadillaces Sergio Perez, a Racing Bulls-os újonc, Arvid Lindblad és a mercedeses George Russell várakozott a garázsban.

Az első körök után érdekes panasza volt Max Verstappennek: azt jelezte, rosszul „fekszik” (ül) az autóban, mintha nem is az övé lenne.

10 perc sem telt el, amikor elrendelték a virtuális biztonsági autót: Perez alatt az első körén leállt az autó, újra csak leállt alatta a Cadillac, el kellett távolítani.

Ekkor egyébként a két mclarenes állt az élen Lando Norris, Oscar Piastri sorrendben. A Mercedes garázsában továbbra is kapkodva dolgoztak Russell autóján. Az angol végül pont akkor futhatott ki, amikor a pálya is „zöldre” vált, a VSC kivezetése után 44 perc maradt.

Norris a 3-as kanyarban kipördült, de folytatni tudta.

Katasztrófa a Cadillacnél: Bottas a padlólemezt húzva, szikraesőt és füstöt maga mögött hagyva kullogott vissza a bokszba – a padlólemez első éle a súrlódástól ki is gyulladt, a szerelők oltották el a garázs előtt.

Nagyjából ekkor, félidő környékén megkezdődtek az időmérős szimulációk, a McLarenekre, majd a Ferrarikra is felkerültek a lágy Pirellik. Az első mért körök után Piastri, Norris, Hamilton volt a sorrend, de még jöttek a Mercedesek.

Kimi Antonelli hajszállal ugyan (42 ezred), de Piastri elé ugrott, míg Russell csak egy 5. (öttized hátrány), Leclerc egy 6. időt hozott ki a piros gumikból.

A bajnoki éllovas tini második kvalifikációs etapján majdnem kéttizedet javított korábbi idején, míg Verstappen ekkor futotta a maga első gyors körét, a holland fél másodperces hátránnyal lépett fel a 4. pozícióba.

Az utolsó negyedórára a csapatok-pilóták versenyszimulációs etapokra és közepes keverékű gumikra váltottak.

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Leclerc 3 perccel a vége előtt a 9-es kanyarban szaladt ki, kicsit korábban Russell hibázott a 3-asban.

A piros zászló miatt az első edzés végén elmaradt, ezúttal viszont szokás szerint rajtszimulációkkal zárult az edzés.

Az ausztriai hétvége szombaton 12.30-kor folytatódik az utolsó szabadedzéssel, az időmérő 16 órakor kezdődik majd holnap. A 2026-os Forma–1-es Osztrák Nagydíj vasárnap 15 órakor rajtol.

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Kép: Formula1

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