Az itthonihoz hasonló, még az alpesi környezetben is 30 Celsius-fokos levegő- és 50 fokos aszfalthőmérsékletet hozó kánikulában indult a 2026-os Forma-1-es Osztrák Nagydíj első szabadedzése a spielbergi Red Bull Ringen. A hétvégére hőségriadót hirdetett a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA).

A barcelonai első gyakorláshoz hasonlóan megint jó néhányan fiataloknak adták át az autójukat: a Ferrarinál Dino Beganovic – a szenzorerdővel megpakolt SF26-ossal elsőként kihajtva – vezetett Charles Leclerc helyett, a Racing Bullsnál Ivasza Ajumu, a Williamsnél Luke Brwoning, a Haasnál Hirakava Rjo, az Audinál újra az amúgy alpine-os Paul Aron, az Aston Martinnál Jak Crawford léphetett pályára – szinte mindannyian a dupláztak a katalóniai forduló után.

A Red Bullnak nem indult jól az edzés, a bokszutca megnyitásakor Isack Hadjar autója még felbakolva állt a garázsban, Max Verstappen RB22-ese pedig a garázsból kifelé fulladt le.

10 perc után a Mercedes párosa állt az élen Antonelli, Russell sorrendben, mindketten a Pirelli közepes keverékű, sárga jelölésű gumijain vezettek. A Red Bull-osokon kívül ekkor még a McLaren-versenyzők sem futottak mért kört, a bajnokcsapatnál is műszaki problémák voltak. Néhány perccel később Verstappen másodszorra is leállt a bokszutcában…

Max Verstappen comes to a halt in the pit lane once again! 🤯 There's something not quite right with both Red Bulls, with neither Max or Isack able to get out on track right now #F1 #AustrianGP pic.twitter.com/Ss8d6nlN1K — Formula 1 (@F1) June 26, 2026

Bő 20 perc után a négyszeres világbajnok holland már a mercedesesek mögé ugrott fel a lágy, piros Pirelliken, Oscar Piastri pedig a 4. volt, bár az ausztrál a fékpedál kiszámíthatatlanságára panaszkodott. Lando Norris, valamint Hadjar még mindig idő nélkül állt.

Félidőnél Antonelli és Russell egy kis kvalifikációs párbajt kezdett, egyszerre mentek ki a lágyakon. Az első „kört” a bajnoki éllovas olasz nyerte, bő egytizeddel volt gyorsabb az angolnál.

Antonelli 🆚 Russell Onto the soft tyres the frontrunners go, with Antonelli setting a 1:07.796, and Russell then setting a time a tenth down 👀#F1 #AustrianGP pic.twitter.com/HOYoArbm8I — Formula 1 (@F1) June 26, 2026

Hadjar 35 perc után tudta első mért körét teljesíteni, Norris 40 perc után szállt csak be a McLarenbe, miután sikerült orvosolni a hidraulikai problémát.

An earlier hydraulic issue for Norris curtailed his running for the majority of FP1… 🔧 But he's now on track for the final stage of the session 💪#F1 #AustrianGP pic.twitter.com/5Vwg2JDghK — Formula 1 (@F1) June 26, 2026

Negyed órával a vége előtt Sergio Pereznek kellemetlen epizódja volt, a Cadillacben menet közben egyszerűen lekapcsolt a belső égésű motor, de mire a mexikói a pálya szélére kormányozta az autót, a Ferrari-motor és az egész rendszer újra is indult.

Sokaknál felmerült a fékek „határozatlansága”, lehetséges, hogy az igen meleg körülmények okozták a jelenséget.

Pereznél másfél perccel a vége előtt újra előjött a lekapcsolás, a veterán a Cadillackel 3-s kanyar előtt az emelkedőn állt meg, meg kellett várni, míg a marshalok kiékelhették a kerekeket. Az előkerült piros zászló az edzés végét is jelentette.

🔴 RED FLAG 🔴 Sergio Perez's Cadillac has come to a stop in the braking zone of Turn 3, bringing FP1 to an end#F1 #AustrianGP pic.twitter.com/8hg2nD5bUD — Formula 1 (@F1) June 26, 2026

Az ausztriai hétvége pénteken 17 órakor folytatódik a második szabadedzéssel, szombaton 12.30-kor jön az utolsó gyakorlás, az időmérő 16 órakor kezdődik. A 2026-os Forma-1-es Osztrák Nagydíj vasárnap 15 órakor rajtol.