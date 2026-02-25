A 2024-es Forma-1-es szezon utolsó futamán aligha gondolta Jack Doohan, hogy azzal a hétvégével már teljesítette is királykategóriás pályafutása hetedrészét. Az ausztrál akkor kezdett az Alpine-nál, majd több baleset és kevés kimagasló eredmény után le is cserélték őt Franco Colapintóra.

A rövidke F1-es kaland utolsó futamain azonban már sokan szívesebben látták volna Colapintót a kék-pink autóban, mintsem az ausztrált. Voltak, akik hangot is adtak ennek, egyes szurkolók pedig odáig mentek, hogy magát Doohant fenyegették meg ijesztően.

“Komoly halálos fenyegetéseket kaptam a [Miami – a szerk.] Nagydíj idején. Azt írták, hogy megölnek, ha nem szállok ki az autóból” – fogalmazott Doohan a Netflix-féle Drive to Survive hamarosan megjelenő új évadában. “Hat-hét emailt kaptam, melyekben az volt, hogy ha Miamiban még én vezetek, levágják a végtagjaim.”

Ezek láttán-hallatán nem csoda, hogy Doohan a – mint azóta kiderült, saját utolsó – F1-es hétvégéjére rendőri kíséretet és fegyveres védelmet kért, miközben barátnőjével és edzőjével ment ide-oda.

Doohan számára a Forma-1-es álom még nem veszett el teljesen. Ebből a szempontból hálás lehet a Haas csapatának, ők dobtak neki mentőövet: