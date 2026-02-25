A győri Széchenyi István Egyetemen szerzett járműmérnöki alapdiplomát Horváth Hanna, aki ezalatt a Formula Student-versenysorozatban szereplő Arrabona Racing Team (ART) tagja volt.

Ezután elvégzett egy űrtechnológiai posztgraduális képzést is, jelenleg pedig a hollandiai Delfti Műszaki Egyetem repülőgépipari mesterképzésének aerodinamikai specializációján tölti gyakorlati évét. Nem is akárhol, hanem a Forma-1-es Mercedesnél.

Hanna most tart az egyéves megbízatás felénél, az aerodinamikai csapathoz tartozik, ami a legnagyobb létszámmal működő mérnöki terület. Az istálló otthonának számító angliai Brackley-ben dolgozik a Mercedes kísérleti aerodinamikai kutató-fejlesztő részlegén.

A csoportom főként a különböző méréstechnikai részletekkel foglalkozik: szélcsatorna-fejlesztéssel, az ahhoz kapcsolódó korrelációk javításával. Az autó orrán lévő Pitot-cső kalibrálását például teljes egészében rám bízták, ez az én felelősségem volt”

– fogalmazott Horváth Hanna.

“Nagyon érdekes munkát végzünk, például a különböző mérési folyamatok támogatására robotokat is alkalmazunk a pontosság növelése és a mérési hibák csökkentése érdekében. Élvezem, hogy gyorsan pörögnek a projektek, változatosak a feladatok, és sok olyan problémát kell megoldani, amihez szükségesek például a kódolási ismeretek is.”

Az egykori győri hallgató elárulta, a Mercedesnél rendszeresen vannak vezetői tájékoztatók és megbeszélések, amelyeken bárki felteheti kérdéseit a menedzsmentnek, sőt akár a pilótáknak is. “Volt már szerencsém találkozni Kimi Antonellivel és George Russell-lel, de Toto Wolff csapatfőnök is ugyanabba az edzőterembe, ugyanabba az étkezőbe jár, mint mindenki más. Családias a közeg, a kollégák kedvesen viszonyulnak egymáshoz, miközben a lehető legmagasabb színvonalon képviselik a szakterületüket” – hangsúlyozta.