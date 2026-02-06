Fernando Alonso és a McLaren közös gazdag múlttal rendelkezik, több negatív, mint pozitív emlékkel. 2007-ben a jól induló szezon hamar belviszállyá alakult, melynek vége az lett, hogy a spanyol dobbantott. Vissza sem nézett 2015-ig, ám azt az időszakot a gyenge Honda-motor keserítette meg. A kétszeres bajnok motivációját ez az időszak annyira letekerte, hogy még a Forma-1-ből is kikacsintott az IndyCar-ba, sőt, egy időre szögre is akasztotta az F1-es bukósisakot.

A McLarennel azért voltak csúcspillanatai a tengerentúlon, például amikor első Indy500-át vezette. Blama is volt bőven, ennek köszönhető, hogy három próbálkozásából csak kétszer jutott el a rajtig, utoljára pedig 2020-ban próbálkozott.

Alonsónak egyébként ez a siker hiányzik még az autósport hármas koronájához: a triple crown két másik ága, az F1-es Monacói Nagydíjon szerzett elsőség, valamint a le mans-i 24 óráson aratott győzelem már megvan neki. Ideje már nincs sok teljessé tenni a készletet úgy, hogy idén lesz 45 éves a spanyol, de ha Zak Brownon múlik, ő szívesen segít neki.

A McLaren-vezér ugyanis kijelentette, szívesen látná Alonsót az autójában. Erre akár lehetőség is nyílhat, tekintve, hogy a veterán pilóta szerződése idén jár le az Aston Martinnál, és a folytatás kérdését illetően többször is visszafogottan nyilatkozott. “Ez az utolsó éve a szerződéséből, de ez nem jelenti azt, hogy ne folytathatná. Én mindig beszélek neki erről, amikor látom” – mondta Brown, utalva az IndyCar-projektre.

“Szerintem megvan az autónk ahhoz, hogy megnyerjük az Indy 500-at, és ő is képes arra, hogy megnyerje. Végig élveztem, amikor nálunk versenyzett, ő is élvezte egy év kivételével, az elsőt pedig imádta. Varázslatos volt. Szeretném Fernandót újra az Indy 500-on látni velünk, folyamatosan ezzel piszkálom” – fogalmazott.