Igazi veterán szakember távozását jelentette be a Mercedes Forma-1-es csapata. Távozik ugyanis az istálló autótervezésért felelős igazgatója, John Owen. Nevét nem sokszor hallhattuk, de fontos szerepe volt abban, hogy az istállót a Forma-1 legsikeresebbjei közé emelje.

Owen még 2007-ben került Brackley-be, ahol akkor még a Honda központja volt. Megélte a Brawn GP tündérmeséjét, ráadásul úgy, hogy ő volt a vezető aerodinamikai mérnök, majd jött a Mercedes kezdeti döcögése, majd kimagasló sikerei. Mind a 17 modern F1-es Mercedesnek ő volt a főtervezője, beleértve az idei autót, a W17-es kódjelű modellt is.

A szakember maga döntött a távozás mellett, a Mercedes közleménye szerint Owen egy kis időre szakítani szeretne a Forma-1-gyel. Utódlását házon belül oldják meg a korábbi mérnökigazgató Giacomo Tortora személyében, aki majd Simone Resta technikai igazgatónak jelent munkájáról.

A távozó tervező nem azonnali hatállyal lép le, hanem fokozatosan teszi le a munkát, és segít utódjának az új feladatok megismerésében.