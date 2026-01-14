2003 és 2005 között három Forma-1-es szezonban összesen húsz nagydíjon állhatott rajthoz Antonio Pizzonia. A brazil exversenyző a Jaguarral mutatkozott be, ahonnan év közben, 11 futam után menesztették, legjobb eredményeit azonban a Williamsszel szedte össze, ahol két év alatt összesen kilenc futamon is beugorhatott tartalékpilótaként. F1-es eredménysora így sem túl veretes, hiszen karrierje legjobbja négy negyedik hely volt.

Nem gondoltuk, hogy a most 45 éves Pizzoniáról sokat fogunk hallani, azonban a brazil gondoskodott erről egy amerikai gokartversenyen. A korábbi F1-es csak nézőként vett részt egy megmérettetésen, ahol fia volt érintett, ám amikor egy ismeretlen felnőtt vitatkozni kezdett a gyerekkel, feléledtek az apai ösztönök. Pizzonia gyermeke védelmére kelt, ehhez pedig igen durva módszert választott: repülőrúgással próbálta leteríteni az ismeretlent, jobb belátásra bírva őt.

O filho de 13 anos do Pizzonia estava numa corrida de Kart. O pai de outro piloto começou a xingar o filho do Pizzonia. Pizzonia agrediu esse pai pic.twitter.com/O7owGT1Yr9 — ALBERTO NETO (@ALBERTOIANNUZZ6) January 13, 2026

A dolog vége egy letartóztatás lett Pizzonia számára, majd rövid ideig egy texasi börtön vendégszeretetét élvezhette. A raboskodás viszonylag gyorsan véget ért, melyet az expilóta Instagram-posztja is alátámaszt. „Jól vagyok, hazatértem. Volt egy baleset, amire másképp is reagálhattam volna” ‒ fogalmazott, hozzátéve, hogy ösztönösen védte a fiát.

