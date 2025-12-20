A Forma-1-ben idén is akadtak vitatott versenyfelügyelői döntések, egy esetben – a williamses Carlos Sainz és Liam Lawson zandvoorti incidensét illetően – pedig a a csapat felülvizsgálati kérelme után vissza is vonták a kiosztott büntetőpontokat.

A Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) 2026-ra úgy módosította a Nemzetközi Sportszabályzatot, hogy a Forma-1-ben és a szervezet által szankcionált egyéb szériákban is már maguk a versenyfülegyelők (stewardok) is elindíthatják a felülvizsgálati eljárást, ha felmerül, hogy nem volt helyes a döntés, ahhoz nem kell majd külön, külső „panaszos”.

A módosítás keretében az is lehetővé válik, hogy az adott versenyhétvégék között a büntetést eredetileg kiosztó versenyfelügyelők helyett más stewardokból álló bizottság végezze a fülvizsgálatot – eddig csakis az eredeti tagok foglalkozhattak újra az adott üggyel.