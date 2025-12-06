Azok után, hogy lezajlott a Forma-1-es Abu-dzabi Nagydíj kvalifikációja, pontot tehetünk az időmérős összevetések végére is. Idén 24 hagyományos és 6 sprintidőmérőt rendeztek az F1-ben, melyeken az abszolút legjobb Max Verstappen lett. A Red Bull hollandja az egykörös királyságot nyolc pole-pozícióval és egy sprintidőmérős elsőséggel szerezte meg.

Ezzel az eredménnyel a négyszeres bajnok természetesen elég nagy verésben részesítette csapattársait, azonban a házi meccsekben nem csak ő volt, aki látványosan felülkerekedett csapattársán. Galériánkban – mely az alábbi képre kattintva nyílik – mutatjuk a részletes összevetéseket!