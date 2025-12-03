Hangyabolyként nyüzsög a Forma-1-et követők tábora, ami nem csoda: 2010 óta először fordul elő, hogy három pilótának is esélye van a vb-győzelemre az utolsó futam előtt. A helyzetet tovább fokozza, hogy egyikük az a Max Verstappen, aki bő százpontos lemaradást dolgozott le, és nem is mondható esélytelennek az Abu-dzabi Nagydíj előtt.

A franciaországi közvetítőcsatorna, a Canal+ szerkesztőit meg is ihlette az idei világbajnokság dinamikája, és zseniális tévészpotokkal ajánlották nézőiknek az utolsó két versenyhétvégét. Verstappent egyenesen a Cápa-filmek rettegett ragadozójához hasonlították a katari hétvége előtt ‒ utólag visszatekintve abszolút jogosan. (A videót mindenképp hanggal érdemes nézni!)

A franciáknak egy fokkal még ezt is sikerült felülmúlniuk, amikor a szezonzáró ajánlóját elkészítették. Itt a Star Wars világához nyúltak, ahol Verstappenből Darth Vader lett, Lando Norrist és a McLarent ezzel a lázadók oldalára állítva.

A film végét tudjuk, azonban az nincs előre megírva, hogy a való életben melyik oldal fog győzni. Érdemes lesz hát figyelemmel követni az eseményeket, a legfrissebb Forma-1-es hírekkel a Vezess F1-es rovatában!