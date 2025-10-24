Immár évek óta szabályozzák a Forma-1-ben, hogy az egyes csapatok mennyit költhetnek egy-egy szezonban, és az is meg van adva, mely költések számítanak a limitbe, és melyek nem. A Nemzetközi Automobil Szövetség az elmúlt években szeptember elejére-közepére előjött már az eredményekkel és azzal, ha valaki esetleg szabálytalan volt, idén azonban eddig erre nem került sor.

A Mexikóvárosi Nagydíj felvezetésében fény derült arra, mi lehet a késlekedés oka. Az Aston Martin Forma-1-es csapata ugyanis beismerte, náluk nem volt minden rendben. A csapat arról számolt be, hogy adminisztrációs hibát követtek el, és már alá is írták az FIA-val az ennek elfogadásáról szóló határozatot.

Mit jelent ez? Lényegében azt, hogy Fernando Alonso alakulata nem költött többet, mint amennyit költhetett volna, csak a papírmunkánál hibáztak. A Motorsport.com információi szerint ráadásul nem is feltétlenül a csapat hibázott, ők elkészültek minden dokumentummal a március 31-i leadási határidőre, azonban a könyvvizsgálat nem készült el addig.

Arról nincs hivatalos hír, hogy ezért milyen büntetést kaphat az Aston Martin, bár a Racingnews365 szerint a zöldek lényegében egy ejnyebejnyével megúszhatják, tekintve, hogy jóhiszeműen jártak el és előnyhöz ezzel nem jutottak.

A paddockban terjedő információk szerint azonban nem csupán az Aston Martin az egyetlen csapat, ami miatt késik az FIA költséglimitekre vonatkozó összefoglalója. A hírek szerint van egy másik csapat is, akiknél szintén nincsenek rendben a dolgok, és állítólag súlyos szabályszegés történt. Amint kiderülnek a részletek, arról beszámolunk a Vezessen!