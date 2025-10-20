A Williams erős volt az austini Circuit of the Americas pályán, a csapat mégsem profitált ebből, a grove-iak nulla ponttal zárták a vasárnapi versenyt, miután Alexander Albont már az elején kipörgették, Carlos Sainz pedig ütközött, majd kiesett.

A spanyol a 9. helyről, pontesélyesként kezdte a futamot, ám a versenye már az 5. körben véget ért, miután a 15-ös kanyarban lehetetlen helyen próbált bebújni a mercedeses Kimi Antonelli mellé, majd belecsúszott a W15-ösbe. Az olasz ifjonc a kilökés után képes volt folytatni a futamot, Sainz viszont a pálya szélén végezte, a Williams már nem volt versenyre alkalmas állapotban.

Az Amerikai Nagydíj versenyfelügyelői a futam után vizsgálták ki az esetet, és egyértelműen a spanyolt találták felelősnek a balesetért. Sainznak öthelyes rajtbüntetést osztottak ki a hétvégén következő Mexikóvárosi Nagydíjra, emellett a baleset okozásáért két büntetőpontot is kapott.