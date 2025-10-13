A Facebook napjainkban nem csupán egy közösségi oldal: jó néhány éve már piactérként is üzemel, ahol a felhasználók azt adnak-vesznek, amit csak akarnak. Nem lepődünk már meg azon, hogy a legkisebb apróságoktól az autókig mindent találunk itt, az azonban mégiscsak meghökkentő, amikor valaki egy sporttörténelmi relikviát dob fel a felületre néhány mobilos fotóval kiegészítve.

Pedig pontosan ezt tette egy felhasználó Kanadában, aki nem mást hirdetett meg, mint Robert Kubica versenyruházatát. A darab azért különleges, mert ez az az overall, melyet akkor viselt, amikor 2007-ben hatalmas balesetet szenvedett, teste 75g-s lassulást élt meg a BMW‒Sauber maradványaiban.

GP de Canada 2007, Kubica choca con Trulli y por unos instantes se nos encoge el corazón. #BoxInThisLap #Formula1 pic.twitter.com/xWD2nUKR0g — BoxInThisLap (@BoxInThisLap) June 7, 2019

Az esés után Kubicát azonnal vizsgálni kezdték az orvosok, ez pedig azzal járt, hogy ruházatát is felvágták, hogy hozzáférjenek a testéhez. Ez meg is látszik a Marketplace-en meghirdetett fotókon, ahogy az is kiszúrható, hogy az öltözetet később összefoltozták.

4 fotó

A hirdetésben az eladó 15 ezer kanadai dollárért (3,6 millió forintért) hirdette meg az F1-es relikviát, hozzátéve, hogy akár elkel a ruha, akár nem, október 15-e után leveszi a hirdetést. Ugyanez a hirdető egyébként a balesetben érintett autó kormányát is eladásra kínálta 25 ezer kanadai dollárért, átszámítva 6 millió forintért.