Időről időre vannak, akik jegy nélkül próbálnak meg belógni egy-egy Forma-1-es futamra. A mindentől távol lévő, épített versenypályáknál ez azért nehezebb, de emlékezhetünk, hogy az idei Magyar Nagydíjra valaki be akarta ásni magát.

A pályára belógás sokkal könnyebben kivitelezhető a városi futamokon, ahol egy félig összerakott ideiglenes kerítés is egyet jelenthet sokaknak az ingyenes szórakozással. Az előzőt hétvégén Szingapúrban egy 22 éves svéd férfi is hasonlóan gondolkodhatott, ő viszont nem kispályázott:

egészen a bokszutcáig jutott a hétvége szombati napján,

miután körbenézett a paddockban, sőt, a VIP-vendégeknek fenntartott Paddock Club részlegen is tett egy kört. Csak ezt követően sikerült őt elkapni.

A rövid kaland alatt annyi illetéktelen behatolást tett a férfi, hogy akár börtönbe is kerülhet azon túl, hogy 1500 szingapúri dollár (389 ezer forint) büntetés megfizetésére kötelezték. A bírósági meghallgatás november 3-án lesz.

Szingapúrban korábban egy ittas néző is a pályára keveredett futam közben: