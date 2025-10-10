Időről időre vannak, akik jegy nélkül próbálnak meg belógni egy-egy Forma-1-es futamra. A mindentől távol lévő, épített versenypályáknál ez azért nehezebb, de emlékezhetünk, hogy az idei Magyar Nagydíjra valaki be akarta ásni magát.

Beszökött egy néző a Forma-1-re, börtönbe kerülhet 1
A Hungaroringen zajlott az év eddigi legviccesebb jelenete
Vígjátékba illő jelentet rögzítettek a 40. Forma-1 Magyar…

A pályára belógás sokkal könnyebben kivitelezhető a városi futamokon, ahol egy félig összerakott ideiglenes kerítés is egyet jelenthet sokaknak az ingyenes szórakozással. Az előzőt hétvégén Szingapúrban egy 22 éves svéd férfi is hasonlóan gondolkodhatott, ő viszont nem kispályázott:

egészen a bokszutcáig jutott a hétvége szombati napján,

miután körbenézett a paddockban, sőt, a VIP-vendégeknek fenntartott Paddock Club részlegen is tett egy kört. Csak ezt követően sikerült őt elkapni.

A rövid kaland alatt annyi illetéktelen behatolást tett a férfi, hogy akár börtönbe is kerülhet azon túl, hogy 1500 szingapúri dollár (389 ezer forint) büntetés megfizetésére kötelezték. A bírósági meghallgatás november 3-án lesz.

Szingapúrban korábban egy ittas néző is a pályára keveredett futam közben:

Beszökött egy néző a Forma-1-re, börtönbe kerülhet 2
Botrány a Forma-1-ben: néző sétált bele a versenybe
Elképesztő jelent játszódott le a Szingapúri Nagydíj 37….
Beszökött egy néző a Forma-1-re, börtönbe kerülhet 3
Balesetet látsz? Így menthetsz életet
Az életmentésben az idő kiemelkedően fontos tényező, éppen ezért nem lehet minden esetben arra várni, hogy kiérkezzenek…