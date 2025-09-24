Kimi Räikkönen – két év szünettel – 2001-től 2021-ig szerepelt a Forma-1-ben, a Saubernél, a McLarennél, a Ferrarinál, a Lotusnál, újra a Ferrarinál, majd végül megint a Saubernél (akkor Alfa Romeo név alatt).

Legjobb éve a 2007-es volt, amikor megszerezte a Ferrari eddigi utolsó egyéni világbajnoki sikerét, de előtte és utána is igen sikeres volt.

A most 46 éves finn már az F1 előtt és alatt is számos más motorsportban kipróbálta magát: indult motokrossz-versenyeken, vezetett rali-világbajnokságban (WRC), az amerikai NASCAR-ban, részt vett motorosszán- és motorcsónak-futamokon is.

Räikkönen a közelmúltban visszatért a motokrosszhoz, 2022 óta az FIM World MXGP Motocross Championshipben, azaz a szakág világbajnokságában igazgatja a Kawasaki Racing Teamet, mely a múlt hétvégén egyéni bajnoki címig jutott Romain Febvre-rel.

„A Forma-1-es versenyzés, a világbajnoki cím megszerzése után átérzem, mit élhet most meg Romain. Őszintén gratulálok neki, a csapatnak, a Kawasakinak és a Kawasaki-szurkolóknak. A projekt célja a győzelem volt, és ezt is hoztuk” – mondta Räikkönen, hozzátéve, hogy 2026-ban ismételni szeretnének, emellett az alsóbb kategóriát, az MX2-t is szeretnék megnyerni.