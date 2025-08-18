Daniel Ricciardo 2018 végi, váratlan távozása után a Red Bull előbb Pierre Gaslyt léptette elő a nagycsapathoz, de a francia nem szerepelt jól, így az energiaital-gyártó utánpótlásprogramjából pár évvel korábban ejtett, majd visszahívott Alxander Albon került Max Verstappen mellé, ám a brit-thai ifjoncot is ejtették másfél szezon után.

Albon 2021-re F1-es ülés nélkül maradt, ám 2022-ben lehetőséget kapott a Williamsnél, ahol mostanra érett, rutinos pilótaként vezet, képességeit az idei évben már a Ferraritól érkezett négyszeres futamgyőztes Carlos Sainzcal szemben is bizonyította.

Mivel 2025-ben előbb Liam Lawson, majd Cunoda Juki is leszerepelt a Red Bull Racingnél, egyelőre nem világos, ki is ülhet jövőre Verstappen mellett, ám a holland Formule1.nl úgy tudja, külső jelöltben is gondolkodnak, nem másban, mint a pár éve elküldött Albonban, akit az energiaital-gyártó thai résztulajdonosai örömmel szerződtetnének – az alapító Chalem Yoovidhya jó viszonyt is ápol a 29 éves versenyzővel. (Igaz, állítólag egyszer már nemet mondott neki a pilóta.)

Albonnak ugyanakkor 2027 végéig szóló szerződése van a Williamsszel, ahol nagyra is tartják – a csapatfőnök, James Vowles újságírói kérdésre egyebek mellett arról is beszélt, hogy mai Albon formájában már Verstappen mellett is helyt tudna állni.

„Érdekes kérdés, de még nem beszéltünk erről” – mondta, amikor arról kérdezték, vajon ő maga is alábecsülte-e Albont Sainz érkezése előtt. „De ő maga mindig azt mondja, hogy ugyanolyan gyorsak. És az az igazság, ha ma ültetnék őt Max mellé, ott is egészen másképp szerepelne, mint annak idején.”

„Én nem is csak az alapján ítélem meg őt, hogy milyen gyors, hiszen az mindig is igaz volt, hanem inkább azt nézem, hogy milyen kitartó, hogy minden téren, minden körülmények között erős. Hogy a csúcsformája most sokkal magasabban van, mint korábban? – valószínűleg nem. Viszont hogy képes-e azt szinte mindig hozni? – igen, én ezt látom nála” – dicsérte Albont a mostani főnöke.