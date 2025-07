Emlékezetes volt a 2021-es Magyar Nagydíj, melyen a mezőny még vizes pályán vágott neki a versenynek, a rajt után pedig Valtteri Bottas „mészárlást” végzett az első kanyarban, majd egy másik incidensben Lance Stroll, Charles Leclerc és Daniel Ricciardo ütközött.

A leállított futam újraindulására már felszáradt a pálya, a rajtrácsról egyedül Lewis Hamilton indult el átmeneti Pirelliken, míg mindenki más a bokszba hajtott slickekért. Az első rajt utáni incidenseknek köszönhetően a mezőny elejére keveredett Esteban Ocon hamar meg is örökölte a vezetést a kör végén szintén kerékcserére kényszerülő Hamiltontól, majd a rá nehezedő nyomás ellenére és csapattársa, Fernando Alonso hathatós hátvédi munkájának köszönhetően az első helyen is futott be.

Ez volt Ocon és az Alpine első és eddig egyetlen futamgyőzelme.

A hétvégén újra eshet a Hungaroringen, így a Magyar Nagydíj csütörtöki sajtónapján a Vezess meg is kérdezte az immár a Haasnál vezető franciát, hogy lát-e esélyt hasonló hősies eredményre a mostani autójával.

„Reálisan nem igazán. Ez az őszinte válasz” – kezdte. „Az ilyen időjárás nyilván mindig nyújt lehetőségeket, de mi az elmúlt két hétvégén is rosszul jártunk, nem a jó irányba haladtunk a futamon. De az eső jó a show szempontjából, mi pedig hirtelen pontszerzési lehetőséghez is juthatunk. Meglátjuk, hogy alakulnak a dolgok – a Hungaroring mindig érdekes versenyeket produkál” – magyarázta lapunknak Ocon.