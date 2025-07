Ha az elmúlt éveket nézzük, minden évben téma a Forma-1-es Magyar Nagydíj előtt, hogy hogyan közlekedjenek a futamra látogatók. Rendre megjelennek a hírek lezárásokról, forgalomkorlátozásokról, egyirányúsított utakról, illetve a lehetséges egyéb opciókról azoknak, akik nem autóval tervezik a helyszín megközelítését. Hogy ezekkel aztán az utazók, a dugóban órákat ülők mennyire elégedettek, az már más kérdés – mert dugók mindig vannak, legyen szó pl. a vasárnap reggeli karavánról az M3-ason vagy a leintés után hazaáramló tömegről.

Ebben a cikkben azonban nem a jelennel, hanem a múlttal szeretnénk foglalkozni, egészen pontosan az első, 1986-os Forma-1-es Magyar Nagydíjával, az Arcanum Újságok archívumának segítségével felidézve, annak idején hogy juthattak el az érdeklődők a vadiúj, ismeretlen pályára, egy GPS és M0 nélküli korszakban.

Lepróbálták a közlekedést is

Ahogy arról egy korábbi visszatekintő cikkben már írt a Vezess, az első magyar F1-futam előtt próbahétvégét is tartottak. A Béke és Barátság Kupa összecsapásai nem csak arra voltak jók, hogy kiderüljön, drága és silány a büfé, hanem arra is, hogy az autósport-rajongók és a szervezők megtudják, mi az, amin esetleg változtatni kell a Magyar Nagydíj előtt a közlekedés terén.

Közlekedés. Hála a különjáratoknak, könnyen és gyorsan eljuthattunk Pestről a verseny helyszínéig. De aki Mogyoródon szállt le a buszról, annak még egy négy kilométeres gyalogtúrát kellett tennie, ha be akart jutni a pályára. Egy elcsigázott néző véleménye: „Az is bolond, aki ide jegyet váltott!” – Autó-Motor, 1986. július-december (39. évfolyam, 13-24. szám)

6 fotó

Amiben mindenki egyetértett, a Béke Barátság Kupa versenyeken igencsak drága volt a HÉV-közlekedés az Örs vezér tere és a Hungaroring között. Drága volt a nézőnek, aki 70 forintért juthatott el a pálya közelébe, és drága volt a BKV-nek, ugyanis a nagyvállalat a „Hungaroring különjáratokra” természetesen nem kapta meg a tömegközlekedési feladatok ellátásért járó preferenciákat, s a három napon keresztül közlekedő járatokat mindössze 1200-an vették igénybe. – Ötlet, 1986. július-december (5. évfolyam, 27-52. szám)

Csak viszonyításképpen: 1986-ban 70 forintért majdnem egy kiló sajtot (76 Ft), egy kiló vajat (szintén 76 Ft) vagy egy kiló margarint (66 Ft) lehetett venni. Ez mindenféle összevetésben drágának mondható, a tömegközlekedési jegyek ma arányaiban jóval olcsóbbak.

Ahogy a büfék terén, úgy a közlekedésben is jött a változás a nagydíj előtt.

Megtudtuk, hogy a tömegközlekedési eszközök (HÉV, Volán-busz, MÁV) egységesen 40 forintos menettérti jegyeket bocsát ki. (Figyelem: a jegyeken még a 70 forintos ár szerepel. Senkit ne tévesszen meg!). A HÉV-szerelvények az Örs vezér teréről indulnak, az autóbuszok az Árpád-hídi autóbusz-pályaudvarról, a MÁV a Nyugati-pályaudvarról indít három vonatot Fót állomásig, ahonnan a Volán-busz viszi tovább az utasokat a Hungaroringre. A rendezők ajánlják: aki teheti, a tömegközlekedési eszközöket vegye igénybe, kényelmesebben érhet célba, mint gépkocsival. – Dunántúli Napló, 1986. július (43. évfolyam, 179-209. szám)

Kocsival a Ringre? Oké, de merre menjünk?

Noha az M0 még mindig nem ért körbe, a Budapestet kikerülő autóút napjainkban jelentősen megkönnyíti azok dolgát, akik a Forma-1-re mennek.

1986-ban azonban az M0 még csak terv volt.

Tekintve, hogy GPS sem volt, csupán a papíralapú térképek mellett arra támaszkodhatott az ember, amit előzetesen olvasott, hallhatott a híradásokban. Ezekben javasoltak több útvonalat is, melyekre mai szemmel érdekes visszatekinteni.

Várhatóan rendkívül sokan érkeznek külföldről, elsősorban Ausztria és Csehszlovákia irányából. Budapest tehermentesítésére kijelöltek egy körgyűrűt, amely az 51- es útnál, Kiskunlacházáról „indul”, érinti az 5-ös, az M5-ös, a 4-es a 31-es s a 30-as utat, innen Gödöllő irányából biztosítottak csatlakozást Mogyoród felé. Csehszlovákia irányából Vácon keresztül jelölték ki a csatlakozást.

Az M1-esen, az M7-esen közlekedők számára az Erzsébet hídon, a Kossuth Lajos utcán, a Rákóczi úton és a Baross téren át biztosítják az útvonalat az M3-as felé. A 70-es, a 6-os, az 51-es úton érkezőknek a Petőfi hidat és a Népköztársaság útját javasoljuk az M3-as felé. Egyébként a körgyűrűn, valamint a Budapesten átvezető útvonalakon mindenütt „Hungaroring” feliratú táblák lesznek, s ezek egészen a pályáig ismétlődnek.

Mindazok, akik a Forma-1-et látni akarják, készüljenek fel arra, hogy órákkal előbb induljanak el, és ha vége a versenynek, nézzék meg az utóprogramokat is, mert mindenki megértheti, hogy ha egyszerre kezdődik a népvándorlás, ebből a legnagyobb szervezés mellett is csak tumultus lehet. – Népszava, 1986. július (114. évfolyam, 153-179. szám)

(Némi magyarázat: a 30-as a mai 3-as, a 70-es a mai 7-es utat, a Népköztársaság útja pedig az Andrássy utat jelenti.)

A gépkocsival érkezőket 40-45 000 parkolóhely várja, természetesen a parkolók telítettségétől függően irányítják majd a rendezők a gépkocsik forgalmát. A parkolókban 50 forint lesz a napijegy ára. – Dunántúli Napló, 1986. július (43. évfolyam, 179-209. szám)

Noha ez volt az Ország Nagy Eseménye, lehettek kevésbé felkészültek is, akik például nem tudták, merre is induljanak. Nekik a rádió segíthetett: a Petőfi adásában akár tízpercenként is információhoz juthattak a hallgatók a korabeli beszámolók szerint, legyen szó a Hungaroringre, majd a futam után a Budapestre vezető utak, parkolók pillanatnyi telítettségéről. Ebben az ORFK Légirendészeti Parancsnokság helikoptere is segítette az Útinform munkáját, azaz a rotorok hangja már akkor sem hagyta nyugodni az erre érzékenyebb fővárosiakat.

Persze manapság a Hungaroring környéki helikopterezés mást jelent, mint kezdetekben, amikor tényleg csak a rendőrség, valamint a mentősök repkedtek. Napjainkban a feszültség forrását nem a szolgálati járművek jelentik, hanem azok a gépek, melyekkel a VIP-vendégek repkednek a pályára és vissza. Egy-egy ilyen út ára 2025-ben 269-309 euró (107-123 ezer forint) között változik.