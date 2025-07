Élesen bírálta Max Verstappen a Forma-1-et és a Nemzetközi Automobil Szövetséget (FIA), amiért a Belga Nagydíj a rajt előtti esőzések hatására csak 80 perc késéssel vehette kezdetét. Utána is a biztonsági autó mögött kezdte meg a körözést a mezőny, majd négy körrel később gördülőrajttal engedték el a versenyt.

A Red Bull négyszeres világbajnoka úgy véli, szükségtelen volt ennyit várni a rajttal – szerinte a versenyirányítás túlreagálta a néhány hete rendezett Brit Nagydíjon történt baleseteket, köztük Isack Hadjar és Andrea Kimi Antonelli találkozóját.

„Ez kissé kiábrándító volt, igaz, Silverstone után beszéltünk róla, hogy kicsit óvatosabbak lesznek a döntésekkel, viszont szerintem átestünk a ló másik oldalára” – idézte a The Race a hollandot.

Határozott választ adott arra is, hogy szerinte mikor lehetett volna elrajtoltatni a 44 körös viadalt: „Azonnal. Még csak nem is esett.”

„Természetesen az 1-es és az 5-ös kanyar között elég sok víz volt a pályán, de ha mentünk volna még két-három kört a biztonsági autó mögött, sokkal tisztább lett volna ott is. A pálya többi része egyébként is készen állt a rajtra. Kár érte, persze tudtam, hogy Silverstone után óvatosabbak lesznek a döntéshozók, de ez akkor sem volt logikus” – folytatta Verstappen.

„Jobb lett volna azt mondani, hogy »Tudod mit? Várjuk meg, amíg teljesen felszárad a pálya, és slick gumikon rajtolunk.« Ez nem igazán volt esős verseny számomra” – bosszankodott tovább a 27 éves versenyző.

Úgy véli, a hosszú kényszerszünetben közrejátszott az is, hogy pilótatársai visszajelzései túldramatizálták a helyzetet: „Az 1-es és az 5-ös kanyar között [voltak rosszak a látási viszonyok – a szerk.]. Ott is csak néhány körre lett volna szükség, márpedig minél többet mész, annál jobb lesz. Ha pedig nem látsz, még mindig el tudod venni, és egy ponton látni fogsz.”

Verstappen szerint az ilyen fokú óvatosság veszélybe sodorhatja az esős versenyek jövőjét. „Azt tesznek [a versenyfelügyelők], amit akarnak, nem? Ők döntenek. Szerintem ez viszont mindenkire nézve egy kicsit szégyen volt. Soha többé nem fogunk így klasszikus esős futamokat látni” – figyelmeztetett.

A címvédő be is ragadt a ferraris Charles Leclerc mögé, akit 39 körön át nem tudott megelőzni, így ott fejezte be a futamot, ahonnan kezdte, a negyedik helyen. Azzal, hogy ismételten leszorult a dobogóról, még távolabb került az ötödik bajnoki címtől, tekintve, hogy már 81 pont a hátránya a listavezető Oscar Piastrival szemben.