Az Osztrák Nagydíjon történt nullázása után Max Verstappennek már csak elméleti esélye van a címvédésre (az élen álló két McLaren-pilótától 61, illetve 46 ponttal van lemaradva), de még az egyéni 3. helyet sem veheti biztosra, a Red Bull pedig már most is csak a 4. helyen áll a konstruktőri bajnokságban.

Annak ellenére, hogy szerződése 2028-ig szól, a négyszeres bajnokot a szezon elején már hírbe hozták az Adrian Newey-t is alkalmazó, jövőre Honda-motorokkal versenyző Aston Martinnal, majd az elmúlt héten újra felmerült a neve a Mercedes kapcsán is.

A pletykák állítólag idegesítik, zavarják a hollandot, ám a Red Bull Ringen nem tett sokat azért, hogy egyszer és mindenkorra eloszlassa őket. Amikor arról kérdezték, hogy jövőre is a Red Bullban ül-e majd az energiaital-gyártó hazai futamán, csak mismásolt.

„Szerintem nincs értelme erről beszélnünk. Nem tudom – szeretnék, ha megismételném, amit tavaly mondtam? Nem tudom. A válasz most is ugyanez. Bár már nem is emlékszem, mit mondtam tavaly. De én nem is foglalkozom ezzel a kérdéssel, csak az érdekel, hogy jól vezessek, hajtsunk. Aztán majd meglátjuk, mi lesz jövőre” – mondta.

A Red Bull motorsportfőnöke, Helmut Marko úgy gondolja, Verstappen esetleges távozását inkább csak a sajtó pörgeti.

„Felteszem, hogy ez a futam újabb ürügy lesz, hogy egyesek keverjék a dolgokat. De mondom újra: Verstappennek 2028-ig szerződése van. Ahogy minden élversenyző esetében, nála is vannak eredményalapú távozási kitételek, de a jelen állás szerint nincs ok, amiért ne töltené ki a szerződést. Fejből nem tudom a feltételeket, de pillanatnyilag nem kell tartanunk semmiféle távozástól” – hangsúlyozta az osztrák Spielbergben.

