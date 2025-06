A hosszú távú együttműködés nemrégiben ismét több évre megújult és kiterjedt. A Shell továbbra is kulcsszerepet vállal a Ferrari által a Forma-1-es futamokon is használt versenyüzemanyagok és Shell Helix csúcskategóriás kenőanyagok fejlesztésében, amelyek a csapat teljesítményét segítik.

A Shell üzemanyagai és kenőanyagai 10 konstruktőri és 12 egyéni világbajnoki címhez segítették hozzá a Ferrarit. A cég évente több mint 21 ezer munkaórát fordít az F1-es fejlesztésekre – több mint 50 szakértő dolgozik az üzemanyag- és kenőanyag-keverés, -gyártás és -tesztelés területén. Minden egyes versenyhétvégén legalább két Shell-tudós dolgozik a Ferrari garázsában található pályalaboratóriumban, ahol folyamatosan vizsgálják az üzemanyagokat és kenőanyagokat.

Ezt tankolják az F1-esek A Shell V-Power Advanced Sustainable Race Fuel egy egyedi fejlesztésű üzemanyag-keverék, amely fenntartható összetevőket tartalmaz, az FIA előírásainak megfelelően. Ezek olyan tanúsítottan megújuló, nem biológiai eredetű alapanyagokból származnak, mint például települési hulladék vagy nem élelmiszeripari biomassza. Bár ez a versenyüzemanyag az ásványi eredetű üzemanyaggal összehasonlítva kibocsátáscsökkenést eredményez, a kibocsátások a komponensek teljes életciklusa során keletkeznek, és az égésük során szabadulnak fel. A Scuderia Ferrari HP számára 2026-tól szállítandó Shell V-Power Race versenyüzemanyag nem kerül kereskedelmi forgalomba a Shell töltőállomásain.

A partnerség ma már túlmutat a versenypályán: a közös munka az elektromosjármű-töltés, az EV-folyadékok és a megújuló energiák terén is hozzájárul a szén-dioxid-kibocsátás csökkentéséhez.

A Forma-1 új motorszabályai 2026-ban lépnek életbe – a Shell célja, hogy egy még fejlettebb és fenntarthatóbb üzemanyagot szállítson a Ferrari és ügyfélcsapatai számára.

„Több mint háromnegyed évszázada osztozunk a Ferrarival az innováció, a teljesítmény és a siker iránti szenvedélyben. Büszkék vagyunk arra, hogy ezt a különleges partnerséget a Forma 1 új korszakában is folytathatjuk, immár még fenntarthatóbb technológiákkal. A Forma 1 számunka soha nem öncélú: inspirációt jelent ahhoz, hogy még jobb termékeket és szolgáltatásokat fejlesszünk mindennapi ügyfeleink számára is” – nyilatkozta David Bunch, a Shell Mobility & Convenience üzletágának globális alelnöke.

Magyarországon is ünnepel a Shell

A 75 éves évforduló a magyar piacon is kiemelt figyelmet kap: a Shell nyáron izgalmas promóciókkal és eseményekkel készül. Egyebek mellett országos nyereményjáték is elindul: azok a vásárlók, akik legalább 25 liter üzemanyagot tankolnak, vagy két Shell Café kávé és/vagy hot dog terméket vásárolnak, és digitális ClubSmart kártyájukat használják fizetéskor, értékes nyereményekért szállhatnak versenybe. A Shell applikációban elérhető minipuzzle kirakása után a résztvevők hetente Ferrari-ajándékokat vagy akár a fődíjakat – összesen négy kétszemélyes VIP-versenyélményt a szezonzáró Abu-dzabi Nagydíjra – is megnyerhetik.